Campeão da Série A4 do Futebol Paulista, o Rio Branco

foi o time que mais emplacou representantes na seleção feita pela Federação Paulista e divulgada esta segunda-feira.

O Tigre fez uma fase de playoffs impecável e garantiu o título com duas vitórias sobre a Francana, time de melhor campanha na 1a fase (todos contra todos).

Leia + Sobre todos os Esportes

O Rio Branco venceu em Americana por 2 a 0 e no último domingo sapecou 2 a 1 em Franca, garantido o título.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP