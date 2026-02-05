Caminhos da Cultura de SBO tem mais de 800 vagas em oficinas grátis

Estão abertas as inscrições para as oficinas culturais gratuitas do Programa Caminhos da Cultura, que serão realizadas ao longo do primeiro semestre nos equipamentos culturais em Santa Bárbara d’Oeste. As oportunidades são para pessoas a partir de 5 anos. Ao todo, são 19 oficinas, distribuídas em 51 turmas, somando 823 vagas disponíveis para a população.

Leia + sobre diversão e arte

As oficinas oferecidas abrangem oito linguagens artísticas: artes visuais, artes cênicas, artesanato, cultura afro-brasileira, dança, economia criativa, literatura e música e são oferecidas em diferentes regiões do Município.

Entre as opções estão oficinas de amigurumi, arte em feltro, ballet, bordado, canto, capoeira, contação de histórias (iniciante), crochê, k-pop dance, desenho artístico, estudos de obras literárias e redação, jazz dance, macramê, pintura em óleo sobre tela, pintura em tecido, PANC (Plantas Alimentícias Não Convencionais), teatro para crianças, teatro para jovens e violão.

As inscrições devem ser feitas presencialmente no equipamento cultural onde a oficina escolhida será realizada, de segunda a sexta-feira, das 9 às 12 horas e das 13 às 17 horas. Para se inscrever, é necessário apresentar documento com foto e comprovante de endereço.

Excepcionalmente, para as oficinas que ocorreriam no Centro Cultural “Edgard Tricânico d’Elboux”, localizado no Conjunto Roberto Romano e que está em reforma, as inscrições poderão ser feitas via WhatsApp pelo número (19) 3454.0331. As atividades desse espaço serão realizadas temporariamente na Escola Estadual “Luzia Baruque Kirche”, no mesmo bairro.

Confira os horários e locais das oficinas:

CEU das Artes

• Amigurumi (a partir de 12 anos)

Obs: Precisa saber fazer crochê

Segundas-feiras, das 10h às 12h

• Arte em Feltro (a partir de 10 anos)

Quintas-feiras, das 15h30 às 17h30

• Bordado (a partir de 12 anos)

Segundas-feiras, das 8h às 10h

• Capoeira (a partir de 5 anos)

Quintas-feiras, das 17h30 às 19h

• Desenho (a partir de 8 anos)

Terças-feiras, das 15h30 às 17h30

• K-Pop (Dança) (de 12 a 15 anos)

Quintas-feiras, das 16h30 às 18h

• Macramê (a partir de 12 anos)

Quartas-feiras, das 9h às 11h

• PANCs (a partir de 16 anos)

Quintas-feiras, das 9h às 11h

• Pintura em Tecido (a partir de 12 anos)

Quartas-feiras, das 13h às 15h

• Pintura em Óleo (a partir de 12 anos)

Quartas-feiras, das 9h às 11h

• Teatro para Crianças (de 8 a 11 anos)

Quartas-feiras, das 18h às 20h

• Violão (a partir de 16 anos)

Segundas-feiras, das 18h às 20h

Centro Cultural e Biblioteca Profº Léo Sallum

• Arte em Feltro (a partir de 12 anos)

Terças-feiras, das 14h30 às 16h30

• Ballet Baby Class (5 e 6 anos)

Segundas e quartas-feiras, das 8h30 às 9h30

Segundas e quartas-feiras 13h30 às 14h30

• Ballet Infantil (7 a 9 anos)

Segundas e quartas-feiras, das 9h30 às 10h30

Segundas e quartas-feiras, das 14h30 às 15h30

• Ballet Misto (5 a 9 anos)

Segundas e quartas-feiras, das 16h15 às 17h00

• Bordado (a partir de 12 anos)

Quartas-feiras, das 15h às 17h

• Canto (de 8 a 12 anos)

Quartas-feiras, das 15h30 às 17h30

• Contação de Histórias (a partir de 15 anos)

Quartas-feiras, das 19h às 22h

• Crochê (a partir de 12 anos)

Quartas-feiras, das 13h às 15h

• Desenho Artístico (a partir de 10 anos)

Sextas-feiras, das 14h às 16h

• K-Pop (Dança) (de 12 a 15 anos)

Terças-feiras, das 15h30 às 17h

• Macramê (a partir de 12 anos)

Terças-feiras, das 13h30 às 15h30

• Pintura em Óleo (a partir de 12 anos)

Segundas-feiras, das 8h30 às 10h30

Segundas-feiras, das 13h às 15h

Segundas-feiras, das 16h às 18h

• Pintura em Tecido (a partir de 12 anos)

Quartas-feiras, das 8h30 às 10h30

• Plantas Alimentícias Não Convencionais – PANC (a partir de 16 anos)

Quartas-feiras, das 9h às 11h

• Teatro para Crianças (8 a 11 anos)

Terças-feiras, das 18h às 20h

• Teatro para jovens (12 a 15 anos)

Quintas-feiras, das 16h15 às 19h15

• Violão (8 a 11 anos) – com experiência anterior

Quartas-feiras, das 17h30 às 19h30

• Violão (a partir de 12 anos)

Terças-feiras, das 18h30 às 20h30

Museu da Imigração

• Pintura em Óleo Sobre Tela (a partir de 12 anos)

Quartas -feiras, das 19h às 21h

• Pintura em Tecido (a partir de 10 anos)

Quartas-feiras, das 16h às 18h

• Plantas Alimentícias Não Convencionais – PANC (a partir de 16 anos)

Terças-feiras, das 9h15 às 11h15

• Violão Intermediário (a partir de 13 anos)

Quintas-feiras, das 17h às 19h

Centro de Memórias

• Crochê (a partir de 12 anos)

Segundas-feiras, das 14h às 16h

• Arte em Feltro (a partir de 12 anos)

Terças-feiras, das 19h às 21h

• Macramê (a partir de 10 anos)

Quartas-feiras, das 14h às 16h

Centro Cultural Edgard Tricânico D’Elboux

(Oficinas acontecem na Escola Estadual Profª Luzia Baruque Kirche)

• Arte em feltro (a partir de 12 anos)

Quintas-feiras, das 16h às 18h

• Canto (a partir de 10 anos)

Terças-feiras, das 16h30 às 18h30

• Capoeira (a partir de 5 anos)

Quartas-feiras, das 17h às 18h30

• Crochê (a partir de 12 anos)

Quartas-feiras, das 17h30 às 19h30

• Desenho Artístico (a partir de 8 anos)

Segundas-feiras, das 16h às 18h

• Macramê (a partir de 10 anos)

Terças-feiras, das 16h30 às 18h30

• Redação (a partir de 15 anos)

Terças-feiras, das 17h às 20h

Teatro Municipal Manoel Lyra

• Jazz Dance (a partir de 15 anos)

Segunda-feiras, das 19h30 às 21h

• Teatro para crianças (8 a 11 anos)

Segundas-feiras, das 17h às 19h

Endereços:

CEU das Artes Ariovaldo Inácio – Vardão

Endereço: Rua Argeu Egídio dos Santos, 100, Planalto do Sol II

Contato: 3458.5868

Centro Cultural e Biblioteca Profº Léo Sallum

Endereço: Rua do Algodão, 1450, Cidade Nova

Contato: 3457.4627

Centro Cultural Edgard Tricânico D’Elboux

Contato: 3454.0331 (WhatsApp)

Centro de Memórias Historiador Antônio Carlos Angolini

Endereço: Rua João Lino, 362, Centro

Contato: 3455.7000

Museu da Imigração

Endereço: Rua João Lino, 371, Centro

Contato: 3455.7000

Teatro Municipal Manoel Lyra

Endereço: Rua João XXIII, 61, Centro

Contato: 3464.9424

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP