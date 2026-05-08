Campanha contra o assédio é apresentada a servidores públicos de Americana

A Secretaria de Administração da Prefeitura de Americana, por meio do Serviço Especializado em Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT), segue levando a campanha “Combater o assédio é dever de todos” para as secretarias municipais. Na última semana, o Plano de Operação Padrão (POP) foi apresentado para servidores da Unidade de Ouvidoria, ligada à Controladoria Geral do Município, e da Secretaria de Comunicação e Tecnologia da Informação. A atividade foi conduzida pela engenheira de Segurança do Trabalho do SESMT, Fernanda Pacheco.

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A campanha é voltada aos funcionários públicos, com foco na prevenção do assédio moral e sexual no ambiente de trabalho. “A ferramenta mais poderosa para prevenir adversidades é o conhecimento, e estamos levando a campanha sobre assédio a todos. Quando estamos bem informados, construímos um ambiente mais seguro, respeitoso e acolhedor para trabalhar”, pontuou Fernanda.

O Plano de Operação Padrão da campanha foi elaborado em conjunto com o setor de Ouvidoria, a Unidade de Recursos Humanos e a Secretaria de Negócios Jurídicos. A Secretaria de Administração realiza um trabalho contínuo de divulgação e conscientização com servidores públicos e já apresentou o conteúdo em diversos setores.

“Falar sobre o combate ao assédio moral e sexual é, acima de tudo, falar sobre a preservação da dignidade humana. Quando ignoramos comportamentos abusivos, não estamos apenas sendo ‘neutros’, estamos permitindo que o talento, a saúde mental e a motivação das pessoas sejam destruídas. Por isso, é de grande importância realizarmos a prevenção através desta campanha”, enfatizou o ouvidor municipal Eduardo Spilla.

As orientações da campanha estão disponíveis também no site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br), no item “Ouvidoria”.

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