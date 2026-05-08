Caso Ypê- A Vigilância Sanitária de Santa Bárbara d’Oeste intensificou o monitoramento e a fiscalização no município após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinar, nesta quinta-feira (7), a suspensão da fabricação e o recolhimento de lotes de produtos da marca Ypê. A ação local ocorre em alinhamento às medidas coordenadas pelo Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS).

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A orientação da Vigilância Sanitária é para que estabelecimentos comerciais retirem imediatamente das gôndolas e estoques os produtos envolvidos, separando-os em área reservada e devidamente identificada como “Impróprios ao uso”, até que o recolhimento seja realizado pela empresa fabricante.

A determinação da Anvisa abrange produtos lava-louças (detergente), sabão líquido para roupas e desinfetantes da marca Ypê, de todos os lotes com numeração final 1, fabricados pela empresa Química Amparo, na unidade localizada em Amparo, no Estado de São Paulo.

Além do recolhimento dos lotes, as medidas incluem a suspensão da fabricação, comercialização, distribuição e uso dos produtos. A decisão foi tomada após avaliação técnica de risco sanitário conduzida pela Anvisa, em articulação com o SNVS, após inspeção conjunta com o Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo (CVS-SP) e a Vigilância Sanitária de Amparo.

Durante a inspeção, foram identificados descumprimentos em etapas críticas do processo produtivo, incluindo falhas nos sistemas de garantia da qualidade, produção e controle de qualidade. Segundo a Anvisa, os problemas comprometem o atendimento às Boas Práticas de Fabricação (BPF) de saneantes e representam risco à segurança sanitária, com possibilidade de contaminação microbiológica dos produtos.

Orientação aos consumidores

Consumidores que possuam em casa produtos dos lotes especificados na Resolução 1.834/2026 devem suspender imediatamente o uso e entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da empresa para informações sobre o procedimento de recolhimento.

Produtos do Caso Ypê

Somente os lotes que terminam com o número 1, dos produtos abaixo estão afetados.

* Lava-louças Ypê Clear Care

* Lava-louças com Enzimas Ativas Ypê

* Lava-louças Ypê

* Lava-louças Ypê Toque Suave

* Lava-louças Concentrado Ypê Green

* Lava-louças Ypê Clear

* Lava-louças Ypê Green

* Lava roupas líquido Tixan Ypê Combate Mau Odor

* Lava roupas líquido Tixan Ypê Cuida das Roupas

* Lava roupas líquido Tixan Ypê Antibac

* Lava roupas líquido Tixan Ypê Coco e Baunilha

* Lava roupas líquido Tixan Ypê Green

* Lava roupas líquido Ypê Express

* Lava roupas líquido Ypê Power Act

* Lava roupas líquido Ypê Premium

* Lava roupas Tixan Maciez

* Lava roupas Tixan Primavera

* Lava roupas Tixan Power Act

* Desinfetante Bak Ypê

* Desinfetante de Uso Geral Atol

* Desinfetante Perfumado Atol

* Desinfetante Pinho Ypê

A íntegra da Resolução 1.834/2026 com a relação dos produtos e lotes pode ser consultada na edição do Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (7/5).