A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SDUH) vai disponibilizar R$ 9,3 milhão em subsídios para mais uma rodada de Feirões do Casa Paulista, que ocorrerão em quatro cidades da Região Administrativa de Campinas a partir desta sexta-feira (8).

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Ao todo, serão oferecidas 752 novas Cartas de Crédito Imobiliário (CCI, sendo 19 para Mococa, 542 para imóveis no município de Sumaré, 51 de Santa Bárbara d’Oeste e 140 do município de São José do Rio Pardo. No caso de Sumaré e Santa Bárbara d’Oeste, o valor do cheque é de R$ 13 mil. Para os de Mococa e São José do Rio Pardo, é de R$ 10 mil. Os subsídios são concedidos a fundo perdido para famílias que desejam adquirir o primeiro imóvel.

No caso de Sumaré, os imóveis serão comercializados por duas construtoras e podem ser adquiridos na própria cidade de Sumaré e também em Hortolândia.

Para participar, é necessário atender aos requisitos do programa Casa Paulista – Carta de Crédito Imobiliário: possuir renda familiar de até três salários mínimos; não possuir imóvel no próprio nome; não ter financiamento imobiliário ativo; e não ter sido beneficiado por outro programa habitacional. Os interessados devem comparecer nos endereços e horários abaixo:

Mococa

Endereço (imóveis da Construtora Tenda, até 09/05)

Horário: Quinta e sexta-feira, das 09h às 18h, e sábado, das 09h às 13h

Local: Rua XV de Novembro, nº 199, Centro – Mococa

Sumaré

Endereço 1 (imóveis da Construtora BRZ, até 10/05):

Horário: 09h às 19h

Local: Avenida da Emancipação, nº 4.813 – Parque dos Pinheiros – Hortolândia

Endereço 2 (imóveis da Construtora BRZ, até 10/05):

Horário: 09h às 18h

Local: Rua Sabina Baptista de Camargi, nº 90 – Hortolândia

Endereço 3 (imóveis da Construtora BRZ, até 18/05):

Horário: 09h às 19h

Local: Rua José Vedovatto, nº 1.723 – Bom Retiro – Sumaré

Endereço 4 (imóveis da Construtora VIC, até 18/05):

Horário: 09h às 19h

Local: Avenida da Amizade, nº 3.651 – Jardim Nova Veneza – Sumaré

Santa Bárbara d’Oeste

Endereço (imóveis da Construtora VIC, até 18/05):

Horário: 09h às 19h

Local: Rua da Agricultura, nº 4.230 – Dodson – Santa Bárbara d”Oeste

São José do Rio Pardo

Endereço (imóveis da Construtora Ecovita, até 10/05)

Horário: 09h às 17h

Local: Rua Jorge Tibiriçá, nº 451 – Centro – São José do Rio Pardo

Nova fase Casa Paulista

Após um período de análises e balanços, os Feirões Casa Paulista foram retomados no final de janeiro, com a publicação de novo chamamento para empresas interessadas. A primeira etapa apresentou resultados expressivos: entre setembro e dezembro de 2025, foram emitidas 4.507 cartas de crédito, com investimento estadual de R$ 32,7 milhões em subsídios, contemplando 241 empreendimentos em 13 regiões administrativas do Estado, consolidando o feirão como um instrumento eficaz de acesso à moradia para famílias de até três salários mínimos.

Para esta nova fase de retomada, a SDUH estabeleceu critérios rigorosos de priorização para garantir a agilidade das entregas. Terão preferência os empreendimentos com previsão de entrega das chaves ainda em 2026. Além disso, os imóveis devem possuir no mínimo dois dormitórios e estar devidamente contratados junto à Caixa Econômica Federal até a data final da realização do feirão. As entidades organizadoras interessadas, sejam elas prefeituras, associações ou empresas privadas, devem encaminhar o Termo de Adesão exclusivamente pelo e-mail [email protected].

O evento segue as normas da Resolução SDUH nº 43, de 22 de agosto de 2025. Durante os feirões, as construtoras podem ofertar tanto unidades de empreendimentos já cadastrados quanto novos projetos que recebam aporte pontual para o evento, desde que utilizem financiamento via FGTS. Após o encerramento das atividades, as empresas têm o prazo de cinco dias úteis para enviar à SDUH um relatório detalhado contendo as informações das famílias atendidas e das unidades negociadas, subsidiando a autorização para a liberação dos recursos