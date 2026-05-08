A região vai voltar a ter Deputado Federal, em Brasília, nas eleições deste ano. O ex-prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Denis Andia, desponta com muita força e expressão regional. Entre os poucos nomes com projeção na disputa federal e com dois mandatos à frente do Executivo municipal e com passagem pela área de mobilidade urbana em nível nacional, construiu uma trajetória marcada pela atuação contínua na administração pública.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Na eleição de 2022, Denis Andia esteve próximo de conquistar uma vaga em sua primeira disputa para Deputado Federal. Com cerca de 75 mil votos, foi o candidato mais votado da Região Metropolitana de Campinas, ficando na suplência por uma diferença de menos de 5 mil votos.

Considerando apenas Santa Bárbara d’Oeste, Americana e Nova Odessa, o ex-prefeito barbarense somou mais de 68 mil votos — número significativamente superior ao de outros candidatos da região naquele pleito, como Vanderlei Macris e Maria Giovana.

Para 2026, o cenário apresenta uma mudança importante: entre esses nomes, apenas Denis Andia deve disputar o cargo de Deputado Federal, o que permite ampliar sua votação local e garantir uma vaga em Brasília para a região.

Denis Andia e mais quem?

A região já contou, no passado, com quatro deputados eleitos ao mesmo tempo. O atual cenário reacende essa possibilidade, tanto na Assembleia Legislativa quanto na Câmara dos Deputados.

Com novas configurações políticas em jogo, o desafio agora é o eleitor compreender que existe uma nova oportunidade real para a região e concentrar suas atenções nos candidatos locais com maiores chances de eleição.