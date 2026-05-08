Monitoramento integrado à Guarda Civil Municipal impede furto de cabos na ECA (Estação de Captação de Água) Palmital e garante abastecimento

Na madrugada desta sexta-feira (8), por volta das 1h30, foi registrada uma tentativa de furto de cabos de cobre na Estação de Captação de Água – ECA Palmital, localizada no Jardim dos Lagos I, em Nova Odessa. Graças ao sistema inteligente de monitoramento da unidade, o Centro de Controle Operacional (CCO) do município detectou imediatamente a falta de energia e acionou a Guarda Civil Municipal (GCM).

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Ao chegar no local, as equipes da GCM visualizaram um indivíduo que fugiu em direção à mata, constatando também arrombamentos no alambrado e na porta da casa de máquinas, além de danos no painel de entrada de energia. Os criminosos chegaram a cortar aproximadamente 50 metros de cabos de cobre.

Em varredura nas proximidades, a GCM localizou os cabos já enrolados, um alicate corta-vergalhão, uma escada de dois lances e um veículo Uno estacionado de forma irregular, com placas de Campinas, que foi apreendido para investigação. A perícia já foi realizada e a Polícia Civil instaurará inquérito para identificar os autores.

Desabastecimento

A Coden Ambiental reforça que não haverá desabastecimento de água. A estação Palmital opera com um conjunto de bombas e, mesmo tendo a captação temporariamente reduzida, as demais unidades estão compensando a demanda desde a madrugada. A previsão é que o cabeamento seja totalmente reinstalado e a estação normalizada até este sábado, dia 9.

A empresa destaca que tem monitoramento inteligente integrado às forças de segurança e que o furto de equipamentos em estações de captação é crime grave, com impacto direto na prestação de serviços essenciais.

“Quando uma estrutura dessas é danificada, quem fica sem água é a população. Felizmente, nosso sistema de segurança funcionou e impediu que a ação fosse concluída. O alarme disparou, a GCM foi acionada em tempo real e chegou rápido”, explicou o presidente da Coden, Rean Gustavo Sobrinho.

Mais um

Este é o terceiro caso de invasão a imóvel público em poucos dias na cidade. No último dia 26 bandidos invadiram um pátio localizado dentro do IZ (Instituto de Zootecnia) e furtaram diversas peças de veículos oficiais.

Os criminosos ‘depenaram’ diversos carros de alguns departamentos, algo inédito na história do município. Houve a constatação de que os ladrões violaram cadeado do portão para acessar o espaço público.

E na segunda-feira (5), funcionários públicos se depararam com sinais de arrombamento na porta dos fundos de um imóvel na Rua Aristeu Valente, no Centro, no acesso à cozinha, com o interior do imóvel revirado.

O relato é que armários e mesas estavam fora de ordem. Além disso, foram furtados um computador, um aparelho de telefone celular da marca Samsung e mantimentos, como sacos de café. Todos os casos são apurados pela Polícia Civil.