Campanha Fique Sabendo segue em Santa Bárbara

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Saúde, segue com a Campanha Fique Sabendo no Município. A ação, promovida pelo Ministério da Saúde e Secretaria de Estado da Saúde, em parceria com as prefeituras, ocorre ao longo do mês. Até o momento já foram realizados 210 testes de HIV e Sífilis durante a iniciativa.

Coordenada pelo AMDIC (Ambulatório Municipal de Doenças Infectocontagiosas), vinculado à Secretaria de Saúde, a Campanha tem como objetivo ampliar o acesso aos testes de HIV e Sífilis e conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico precoce para início do tratamento e diminuição dos riscos de transmissão.

A ação tem como público-alvo a população em geral, mas com atenção especial ao público jovem, moradores de rua, usuários de drogas e população LGBT+.

Outras ações

Durante a Campanha Fique Sabendo, as UBSs (Unidades Básicas de Saúde), os Complexos Regionais de Saúde e outros setores da Saúde também estão mobilizados com a iniciativa, por meio de decoração especial alusiva ao tema, realização de salas de espera ativa e palestras nos grupos de promoção da saúde, sobre as ISTs e os serviços disponíveis na rede.

A Secretaria de Saúde ressalta que, além do período da campanha, o AMDIC realiza ações de prevenção e testagem para diagnóstico das doenças durante o ano todo, de acordo com o horário de funcionamento da unidade. O setor está situado à Rua Teresina, 553, no Planalto do Sol.

Para mais informações, a população deve entrar em contato por meio dos telefones (19) 3454.8466, (19) 3455.2490 ou pelo Disk AIDS 0800-770-9160. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7 às 16h30.

