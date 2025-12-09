Brasil registra 135 mil afastamentos por transtornos mentais no 3º trimestre e pode ultrapassar meio milhão de casos em 2025

O Brasil registrou 135.395 afastamentos do trabalho por transtornos mentais e comportamentais entre julho e setembro de 2025, de acordo com levantamento do Data Cajuína, frente de inteligência da Caju, empresa que oferece soluções para RH desde benefícios e despesas corporativas à gestão de pessoas.

O levantamento, realizado pelo Data Cajuína, apurou e consolidou dados oficiais do INSS e do Ministério da Previdência Social e consideram benefícios concedidos pelo governo.

O volume de afastamentos mantém a tendência de crescimento observada desde o início do ano e reforça a importância de políticas voltadas à prevenção e cuidado com a saúde emocional dos trabalhadores. Em julho, foram 38.696 afastamentos, número 8,5% menor que em junho, indicando uma breve desaceleração. Já em agosto, os afastamentos voltaram a subir fortemente, chegando a 48.505 registros – o terceiro maior volume mensal do ano, atrás apenas de abril e maio, representando um crescimento de 25,3% em relação ao mês anterior. Em setembro, o número se manteve alto, com 48.194 casos, uma leve redução de 0,6%.

A média mensal de 2025 está em 44.787 afastamentos, contra 39.360 por mês em 2024, um aumento de 13,7%. No acumulado de janeiro a setembro, o país já contabiliza 403.085 afastamentos por transtornos mentais, o que equivale a 85,3% do total de 2024 (472.328 casos) e já supera em 42% todo o volume registrado em 2023.

“Os afastamentos reforçam um ponto importante: o engajamento e o bem-estar dos colaboradores precisam estar no centro das estratégias das empresas”, afirma Luiza Terpins, Líder de Conteúdo e Comunicação na Caju. “Na Caju, acreditamos que benefícios mais flexíveis e conectados às reais necessidades das pessoas são aliados fundamentais para apoiar os RHs nesse cuidado e na construção de ambientes mais saudáveis e sustentáveis.”

Entre as doenças mais recorrentes, a ansiedade segue na liderança, com 121.148 casos ano acumulado do ano, equivalente a 30% dos afastamentos por transtornos mentais em 2025. Na sequência estão episódios depressivos, com 94.109 casos, e o transtorno afetivo bipolar, com 45.562.

A projeção indica que, mantido o ritmo atual, o país deve encerrar o ano com crescimento de 13,7% em relação a 2024. Em números absolutos, isso significa aproximadamente 65 mil afastamentos a mais que no ano anterior.

Para ajudar o RH a lidar melhor com os desafios da saúde mental nas empresas, a Caju vem promovendo uma série de iniciativas que unem conscientização e ação prática. Entre elas estão um pacote completo de soluções para adequação às normas de prevenção de riscos psicossociais previstas pela NR-1; o Índice de Bem-estar e Saúde Mental, com orientações para líderes e profissionais sobre como construir ambientes de trabalho mais saudáveis; e a, ferramenta interativa que auxilia empresas a medir o impacto do bem-estar emocional em seus times. Essas iniciativas reforçam o papel da Caju como parceira estratégica dos RHs na construção de culturas organizacionais mais humanas, empáticas e sustentáveis.

O Data Cajuína é publicado sazonalmente pela Cajuína, frente de inteligência e conteúdo da Caju.

