Ede Cury, figura essencial na trajetória do astro da música sertaneja Leonardo, morreu nesta terça-feira (9). A causa da morte não foi divulgada pela família, e o cantor ainda não se pronunciou.
Assessora do artista desde os tempos de dupla com Leandro, (morto no final do século passado) Ede atuou em momentos decisivos, como a morte do irmão do sertanejo e o acidente de Pedro Leonardo.
Ede Cury tinha respeito no meio
Respeitada no meio, ela deixa uma marca profunda na comunicação do universo sertanejo.
