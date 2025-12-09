Ede Cury, figura essencial na trajetória do astro da música sertaneja Leonardo, morreu nesta terça-feira (9). A causa da morte não foi divulgada pela família, e o cantor ainda não se pronunciou.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Assessora do artista desde os tempos de dupla com Leandro, (morto no final do século passado) Ede atuou em momentos decisivos, como a morte do irmão do sertanejo e o acidente de Pedro Leonardo.

Ede Cury tinha respeito no meio

Respeitada no meio, ela deixa uma marca profunda na comunicação do universo sertanejo.

Leia + sobre Famosos, artes e música