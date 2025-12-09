Hortolândia regulariza imóveis de 24 famílias no Jardim Minda

Moradores receberão títulos de posse dos apartamentos que ocupam, em ação inédita para este tipo de habitação

Hortolândia prossegue com o processo de regularização fundiária de diversas localidades. Nesta terça-feira (9/12), a partir das 19h, acontece a entrega dos títulos de posse para 24 famílias que vivem no Condomínio Residencial Colinas, localizado na rua Frederico Alves da Costa, no Jardim Minda. De acordo com a Secretaria de Habitação, a ação marca o fim de uma espera de aproximadamente 25 anos destas famílias para a obtenção dos títulos regulatórios da propriedade. Além disso, será a primeira vez que uma cerimônia vai celebrar o processo de regularização concedido para pessoas que vivem em prédios na cidade.

Na próxima semana, as entregas dos títulos continuam para moradores de diferentes regiões. A EMEF (Escola Municipal Ensino Fundamental) do Jardim Boa Esperança sediará a entrega de 74 títulos para moradores do bairro. Esta etapa faz parte das 500 entregas já realizadas pela Administração Municipal em outubro deste ano. O Jardim Boa Esperança terá um total aproximado de 1.400 documentos entregues.

Cerimônia

Na região do Jardim Novo Ângulo, a ação complementa as entregas iniciadas em 2023. A cerimônia acontece no salão da igreja São Guido Maria Conforti, no Jardim Novo Ângulo. Para moradores do Parque Peron, acontece a entrega de oito títulos. Na Vila da Conquista, serão 17 entregas. Já no Jardim Novo Ângulo, serão concedidos 20 documentos. De acordo com a Secretaria de Habitação, desde 2023, nos três bairros, um total de quase 600 títulos de regularização fundiária já foram entregues.

“As matrículas individuais garantem, definitivamente, a posse legal dos imóveis para os proprietários. O compromisso com a moradia digna se reflete na maior ação de regularização fundiária da história de Hortolândia. Desde 2021, aproximadamente cinco mil títulos de propriedade já foram entregues. A regularização fundiária garante segurança, estabilidade e a possibilidade de acesso a créditos e financiamentos para melhorias nos imóveis”, explica o secretário de Habitação, Renato Franceschini.

A meta da Prefeitura é atingir a marca de 7 mil regularizações até 2028, garantindo segurança jurídica e dignidade às famílias beneficiadas. Dúvidas sobre qualquer assunto relacionado à habitação em Hortolândia podem ser esclarecidas, diretamente, no canal de comunicação da Secretaria de Habitação pelo WhatsApp (19) 99635-4274 ou no telefone (19) 3965-7810, (19) 3965-7806, (19) 3965-7804 ou (19) 3965-7811.

