Campanha de Multivacinação para Atualização termina com 5,6 mil doses aplicadas

Campanha de Multivacinação para Atualização da Caderneta termina com 5,6 mil doses aplicadas em Santa Bárbara

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A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Saúde, teve 2.625 crianças e adolescentes imunizados na Campanha de Multivacinação para Atualização da Caderneta, totalizando 5.653 doses aplicadas.

Promovida pelo Ministério da Saúde, em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde e prefeituras, a ação começou no dia 3 de agosto e terminou na última terça-feira (1º), com um Dia D realizado no dia 22. A iniciativa foi destinada a menores de 15 anos (até 14 anos, 11 meses e 29 dias).

A campanha tinha a finalidade de avaliar e atualizar a situação vacinal de crianças e adolescentes. No Município, as vacinas de rotina para todas as faixas etárias são disponibilizadas nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) de acordo com o Calendário de Vacinação.

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