Tato Rodrigues e Carla Mendrot deixam a comunicação da prefeitura de Nova Odessa depois de poucos meses no posto. Quem também sai é a ex-vereadora Carla Lucena. A informação de bastidor é que as ‘Carlas’ saem para trabalhar na campanha eleitoral, mas Tato não retornará.

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O prefeito Leitinho Schooder (PSD) começou a acertar a imagem do governo e já tem essa mudança. Ele terá na cidade a esposa do adversário Bill Vieira de Souza Andrea (PL) a estadual e a vereadora parceira Márcia Rebeschini (União) na disputa- além da conselheira Tutelar Beth Welsh (MDB).

CARLA COM MOLINA– Nome do Republicanos no governo Leitinho, Carla Lucena deve coordenar na cidade a campanha do candidato da região Ricardo Molina (estadual) e do presidente do partido Marcos Pereira (federal)

Tato era chefão

O que se viu a partir de 2021 foram alianças com partidos e políticos de fora do município, para compor seu futuro governo. Leitinho vinha promovendo a nomeação de muitos comissionados, principalmente diretores e secretários, mas a comunicação ficou mais de ano aparentemente deixada de lado.

Evandro Juvêncio Rodrigues, o ‘Tato Rodrigues’, candidato a vereador pelo PSD na cidade de Engenheiro Coelho em 2024, entrou como diretor de Comunicação desde o começo do mês.