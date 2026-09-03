A atuação integrada das equipes de Segurança Patrimonial e Prevenção de Perdas do Supermercados Pague Menos resultou na contenção de uma tentativa de furto na unidade Vila Flora, em Sumaré, na noite do último dia 2 de setembro.

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Por volta das 19h, um indivíduo entrou no estabelecimento e percorreu diversos setores da loja, colocando produtos em um carrinho de compras. Em seguida, tentou deixar a área de vendas pelo corredor de acesso dos clientes sem passar pelos caixas e sem realizar o pagamento das mercadorias.

A movimentação foi identificada pelos agentes responsáveis pelo monitoramento e segurança da unidade, que realizaram a abordagem de forma imediata, seguindo os protocolos internos adotados pela Rede.

Segurança chamou a PM

Na sequência, a Polícia Militar foi acionada para dar suporte à ocorrência.

Após a intervenção das equipes, o indivíduo foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde permaneceu à disposição da autoridade policial e foi autuado em flagrante. Graças à ação rápida e eficiente dos profissionais envolvidos, foi possível recuperar integralmente os produtos, evitando um prejuízo de R$ 2.163,77 para a empresa.

A ocorrência reforça a importância dos investimentos contínuos realizados pelo Supermercados Pague Menos em monitoramento, vigilância e capacitação profissional. A rede conta com equipes especializadas de Prevenção de Perdas e Segurança Patrimonial em todas as suas unidades, além de sistemas tecnológicos de monitoramento que contribuem para a identificação de situações suspeitas e para a proteção de clientes, colaboradores e patrimônio.

O trabalho integrado entre as equipes de loja e as forças de segurança pública tem sido fundamental para garantir respostas rápidas e eficazes diante de ocorrências, fortalecendo o compromisso da companhia com a segurança e a integridade de suas operações.

A ação registrada na unidade Vila Flora evidencia a atenção, o preparo e a atuação estratégica dos profissionais envolvidos, reafirmando o compromisso do Supermercados Pague Menos com a prevenção de perdas, a proteção do patrimônio e a manutenção de um ambiente de compras seguro para todos os seus clientes e colaboradores.