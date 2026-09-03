Prefeitura de Santa Bárbara convoca 20 aprovados em concurso

Prefeitura de Santa Bárbara convoca 20 profissionais aprovados em concurso público

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A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste convoca 20 profissionais aprovados em concurso público. A relação completa dos convocados foi publicada no Diário Oficial do Município (santabarbara.sp.gov.br/portal/diario-oficial) e na página de concursos disponível no site da Administração Municipal (santabarbara.sp.gov.br/concurso-publico).

Foram convocados candidatos para assumir os cargos de médico generalista (2), sepultador (1), agente de administração (4), auxiliar de serviço – faxina (3), fiscal de rendas (1), motorista (3), professor de Educação Básica 1 – Infantil (4), engenheiro ambiental (1) e engenheiro civil (1).

Os convocados deverão comparecer nesta quinta (3), sexta (4) ou na próxima terça-feira (8), das 9 às 16 horas, munidos de documento pessoal com foto, ao Departamento Pessoal da Prefeitura, localizado na Avenida Monte Castelo, 1.000 – 3º andar –, Jardim Primavera.

No dia 15 de setembro, às 9 horas, os profissionais da Educação que forem ao Departamento Pessoal dentro do prazo também deverão comparecer à sessão de ingresso para participar do processo de atribuição de lotação e horário.

Eles deverão marcar presença na Sala Cinza da Secretaria Municipal de Educação, situada na Rua Graça Martins, 680, Centro, munidos de documento pessoal com foto, diploma com habilitação (original) exigida pelo cargo e declaração de horário em caso de acúmulo de cargo.

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