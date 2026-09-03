Personal em alta- A Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste realizou, na noite de ontem (2/9), quarta-feira, a solenidade de entrega da Medalha de Mérito ao Profissional de Educação Física. A cerimônia ocorreu no Plenário “Dr. Tancredo Neves” e foi promovida em parceria com o Conselho Regional de Educação Física da 4ª Região (CREF4/SP).

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Instituída pela Lei Municipal nº 4.048/2018, de autoria do vereador Gustavo Bagnoli, a honraria também integra as iniciativas previstas na legislação que criou a Semana e o Dia do Profissional de Educação Física, celebrado em 1º de setembro.

A solenidade teve como objetivo reconhecer profissionais que contribuem para a comunidade barbarense e reforçar a importância da atividade física orientada, do esporte e do lazer para a promoção da saúde e da qualidade de vida.

A cerimônia foi conduzida pelo presidente do Legislativo, vereador Júlio César Kifú, e contou com a participação do vereador Gustavo Bagnoli, autor da legislação que instituiu a homenagem, da conselheira do CREF4/SP, Luciana Cavichioli Lino, além de vereadores, representantes do Poder Executivo e convidados.

Durante o evento, os 11 homenageados receberam a Medalha de Mérito ao Profissional de Educação Física, entregues pelos vereadores responsáveis pelas indicações. A homenagem reconheceu a trajetória e a contribuição de cada profissional para a comunidade.

Turma fitness (personal também)

Foram homenageados Alexandre Antunes Martins, indicado pelo vereador Júlio César Kifú; Cláudio Ricardo de Castro, indicado por Carlos Fontes; Cristiane Aparecida Alves, indicada por Esther Moraes; Danilo Rodrigues Batista, indicado por Tikinho TK; Douglas Luis Parazi, indicado por Celso Ávila; Fábio Eduardo de Castro, indicado por Marcelo Cury; Joice Deodato Gomes, indicada por Cabo Dorigon; José Luiz Gomes Pinto, indicado por Rony Tavares; Reinaldo Brugnerotto Junior, indicado por Gustavo Bagnoli; Ulysses de Oliveira Valente Jr., o “Seo Lissinho”, indicado por Paulo Monaro; e Vitor Gomes Rodrigues, indicado por Lúcio Donizette.

A homenagem integra o calendário de ações do Legislativo voltadas à valorização dos profissionais que atuam diretamente na promoção da saúde e do bem-estar da população. A solenidade também reforçou o papel da Educação Física no desenvolvimento do esporte e das atividades de lazer no município.