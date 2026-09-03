Os índices ligados a commodities, BDRs, agronegócio e setor imobiliário registraram as maiores valorizações entre os índices de renda variável da B3 em agosto. O destaque do mês foi o Índice Futuro de Ouro B3 (IFGOLD B3), com alta de 10,11%, seguido pelo BDRs Não Patrocinados-GLOBAL (BDRX B3), com valorização de 6,04%, pelo Índic Futuro de Milho B3 (IFMILHO B3), com alta de 3,73%, pelo Índice Agro B3 (IAGRO B3), com ganho de 3,47%, e pelo Imobiliário B3 (IMOBILIARIO B3), com 3,04%.

O IFGOLD B3 acompanha o desempenho de contratos futuros de ouro negociados na B3. O BDRX B3 reúne recibos de ações de empresas estrangeiras negociados na bolsa do Brasil. Já o IFMILHO B3 e o IAGRO B3 refletem o comportamento de ativos ligados ao agronegócio, enquanto o IMOBILIARIO B3 acompanha o desempenho das empresas do setor imobiliário.

Entre os dez índices de renda variável da B3 com melhor desempenho no mês também estão o Índice Industrial B3 (INDUSTRIAL B3); o Índice Futuro de Boi B3 (IFBOI B3), com valorização; o Índice Bovespa B3 BR+ (IBOVESPAB3BR); o Índice Geral de Ações com Governança Corporativa Novo Mercado (IGC – NM B3); e o Índice de Materiais Básicos B3 (IMAT BASICOS B3).

Confira abaixo o ranking dos dez índices de renda variável da B3 que mais valorizaram em agosto de 2026:

Referência para ETFs

Os índices da B3 servem como referência para ETFs (Exchange Traded Funds), fundos negociados em bolsa que buscam replicar o desempenho de uma carteira específica de ativos. Na prática, ao aplicar em um ETF, o investidor adquire uma cesta diversificada de ativos em uma única aplicação, sem precisar comprar individualmente cada ação ou título que compõe o índice.

O desempenho também ajuda a acompanhar o comportamento de ETFs de renda fixa listados na B3. Produtos como GOLB11, GLDI11, GOLX11, OURO11, CORN11, AGRI11, BBOI11, NBOV11, B3BR11 e BRAZ11 buscam replicar estratégias ligadas a títulos públicos e inflação, permitindo que investidores tenham acesso a essas exposições por meio de um único ativo negociado em bolsa.

À medida que ganham relevância e despertam interesse dos investidores, eles podem servir de base para o lançamento de novos produtos, ampliando o acesso a estratégias antes restritas a investidores institucionais.

Para saber mais sobre a valorização da bolsa do Brasil, acesse o site da B3.

Sobre a B3

A B3 S.A. (B3SA3) é muito mais do que a bolsa do Brasil. É uma das principais infraestruturas de mercado financeiro do mundo, que potencializa o crescimento de seus clientes, da sociedade e do Brasil, conectando empresas, investidores, instituições financeiras e órgãos do mercado.

A B3 oferece a robustez e a experiência de uma empresa de mais de 130 anos, com a modernidade e a vanguarda em soluções para ambientes de bolsa, balcão, dados e tecnologia, contribuindo de forma vasta e ampla para o sistema financeiro sustentável da economia brasileira.