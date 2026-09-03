Americana recebe corrida "Pernas da Alegria"; inscrições vão até dia 10

Americana recebe corrida de rua beneficente “Pernas da Alegria”; inscrições vão até o dia 10

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Americana recebe, no dia 20 de setembro (domingo), a 4ª Corrida Pernas da Alegria – Edição Florescer, evento que conta com apoio da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Esportes, e vai unir esporte, bem-estar, lazer e solidariedade. A largada e a chegada serão na FIDAM (Feira Industrial de Americana), localizada na Avenida Nossa Senhora de Fátima, nº 200, Vila Israel.

A iniciativa tem como objetivo incentivar a prática de atividades físicas e a promoção da saúde, além de contribuir para uma importante causa social. Os recursos arrecadados com as inscrições serão destinados à aquisição de cadeiras de rodas, órteses e outros equipamentos para 10 moradores de Americana e região que atualmente enfrentam dificuldades de mobilidade.

O prefeito Chico Sardelli destaca a importância de iniciativas que utilizam o esporte como instrumento de transformação social. “É uma grande satisfação apoiar uma iniciativa que reúne esporte, saúde, inclusão e solidariedade. A Corrida Pernas da Alegria tem um propósito muito especial, porque cada pessoa que participa também contribui para melhorar a qualidade de vida de quem enfrenta dificuldades de mobilidade. Convidamos a população de Americana e região para fazer parte desse grande evento”.

As inscrições são limitadas e estão abertas até o dia 10 de setembro. Para participar da corrida, basta acessar o site oficial do evento através do link: https://www.ticketsports.com.br/e/4-corrida-pernas-da-alegria-edio-florescer-87465. A entrega dos kits será realizada exclusivamente nos dias 18 e 19 de setembro, no Salão da FIDAM. No dia 18, a retirada poderá ser feita das 11h às 17h, e no dia 19, das 9h às 17h. Não haverá entrega de kits no dia da corrida.

“A Corrida Pernas da Alegria é muito mais do que uma competição. É um evento pensado para reunir famílias, atletas e toda a comunidade em torno do bem-estar, da saúde e, principalmente, da solidariedade. Cada inscrição representa uma contribuição para que possamos ajudar pessoas que enfrentam dificuldades de mobilidade, proporcionando mais autonomia e qualidade de vida”, comenta a presidente do Instituto Pernas da Alegria, Lilica Amâncio.

A programação terá início com a largada da prova de PCDs em triciclos, às 7h. Em seguida, será realizada a corrida de 10 km, às 7h10, a corrida de 5 km, às 7h20, e a caminhada de 5 km, às 7h30. Podem participar pessoas a partir dos 16 anos.

SERVIÇO

4ª Corrida Pernas da Alegria Edição Florescer

Data: 20 de setembro (domingo)

Horário: a partir das 6h

Local: FIDAM (Feira Industrial de Americana) – Avenida Nossa Senhora de Fátima, nº 200, Vila Israel

Inscrições: https://www.ticketsports.com.br/e/4-corrida-pernas-da-alegria-edio-florescer-87465

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