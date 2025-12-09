Campinas é a cidade mais estressada do país fora das capitais entre 30 mil brasileiros que procuram a cannabis medicinal

Dados do levantamento Blis Data 2025, considerado o maior banco de anamneses da América Latina, apontam o estresse como o principal sintoma destacado entre os pacientes que buscam a cannabis medicinal como alternativa terapêutica. Mais de 30 mil brasileiros em 1900 municípios, preencheram voluntariamente com informações clínicas e perguntas sobre aspectos emocionais. O ranking aponta que Campinas é a cidade mais estressada do país após as capitais São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Florianópolis e Curitiba.

É importante destacar que esse banco de dados surgiu de pacientes que buscavam acompanhamento clínico com terapias alternativas, entre elas, o uso de cannabis medicinal. Mesmo sendo um tema ainda tabu em parte da sociedade, a procura tem crescido justamente por parte de quem já tentou os caminhos tradicionais, mas continua sofrendo. O que antes era evitado por medo ou preconceito, hoje aparece como um recurso emocional para quem está no limite.

Esses dados surgiram de uma plataforma de saúde focada em terapias integrativas, especificamente, no uso terapêutico da cannabis, a Blis, em uma abordagem que, mesmo ainda cercada de estigma, tem sido procurada por milhares de pessoas em busca de alternativas ao que já tentaram e não funcionou.

Alguns destaques:

15 mil se declaram em estado de estresse crônico

40% já viveram crises de pânico

66% acordam já estressados

51% sofrem com falhas frequentes de memória

43% relatam tristeza quase diária

Para Toninho Correa, CEO da Blis, esses dados têm potencial para ajudar na construção de políticas públicas de saúde e mais informação sobre os efeitos deste tratamento não apenas para a Insônia, mas para outras patologias.

“A Blis tem o maior banco de dados desse segmento, canábico, da América Latina, atualmente com mais de 30 mil anamneses catalogadas e qualificadas, prontas para poder ajudar na saúde pública e também na construção de maior conhecimento sobre as possibilidades e reais efeitos desse tipo de medicina no Brasil e no mundo”, destacou Toninho Correa, CEO da startup Blis responsável pelo levantamento dos dados.

Quem está esgotado? Adultos socialmente produtivos e ativos têm insônia, ansiedade e estresse como sintomas predominantes



Os dados revelam que a maioria dos participantes está em plena atividade:

90% trabalham

70% são casados

37% têm filhos

71% dos participantes praticam atividade física regularmente

55% fazem uso de medicamentos alopáticos

53% consomem álcool com frequência



O pico de sofrimento se concentra na faixa dos 40 anos, onde sintomas como ansiedade, insônia e burnout se manifestam com maior intensidade. Entre os que relatam burnout, 65,3% são homens, o que desafia a percepção de que o sofrimento mental é mais comum entre as mulheres. E mesmo com algum nível de autocuidado ou tratamento, o sofrimento persiste. Muitos relatam já ter passado por diferentes terapias convencionais, e só então decidiram experimentar abordagens integrativas, como o uso medicinal da cannabis.





O mapa do estresse no Brasil

A análise regional mostra onde a pressão é mais intensa. O ranking das localidades com maior número de pessoas estressadas na base de dados é liderado por capitais, com destaque para cidades do interior e da grande São Paulo:

1° São Paulo

2° Brasília

3° Belo Horizonte

4° Florianópolis

5° Curitiba

6° Campinas

7° Santo André

8° Ribeirão Preto

Proporcionalmente, o Distrito Federal lidera o ranking de esgotamento emocional.

