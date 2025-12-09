Basta um clique para se inscrever no Programa de Estágio da Checkout RH. A empresa criou o Programa de Estágio intitulado Eu no Supermercado. Assim, a iniciativa abre oportunidades para jovens que estão cursando o Ensino Médio, com possibilidade de efetivação no fim do contrato de estágio.

A empresa têm vagas de estágios para estudantes do Ensino Médio, que tenham a faixa etária de 16 a 21 anos.

50 vagas de estágio em Americana.

Descrição – Faixa etária: 16 a 21 anos;

– Remuneração a partir de R$ 710 (com teto de R$ 1.322,27);

– Obrigatório estar no Ensino Médio ou EJA; – Carga horária: 4h a 6h por dia – com intervalo;

– Documentos: CPF, RG, comprovante de residência, foto, matricula na instituição de Ensino Médio;

– Benefícios: VT, programa de aprendizagem, bônus por indicações e metas. Áreas

– Atendimento ao público;

– Suporte na comunicação e satisfação do cliente;

– Orientação a clientes sobre produtos e serviços de autoatendimento;

– Participação em ações de pesquisa;

Organização e exposição de mercadorias;

– Registro de mercadorias; –

Controle de estoque;

– Elaboração de planilhas;

– Emissão de relatórios;

– Participação em atividades de integração social;

– Desenvolvimento pessoal.

Onde fazer a inscrição para o estágio: https://wa.me/5511920567860?text=Oi%21+Quero+me+candidatar+para+essa+opor tunidade%21 Contato: +55 (11) 92056-7860

Após a inscrição no Whatsapp, o jovem vai receber a oportunidade que mais se encaixa em seu perfil, de acordo com interesse, local de estudo e endereço residencial.

Quem somos

A Checkout RH é uma empresa especializada em oportunidades para o setor de Supermercados e faz seleção para novos estagiários ainda em novembro de 2025. O Programa de Estágio visa absorver jovens com perfil similar ao daqueles que já procuram emprego no setor de Supermercados, mas com o objetivo de proporcionar a eles uma experiência orientada e assistida, focada no desenvolvimento de suas habilidades cognitivas, socioemocionais e éticas, preparando-os para enfrentar os desafios.

A empresa firma o seu compromisso com o estagiário, bem como a responsabilidade pelo desenvolvimento do jovem e as possibilidades de efetivação para a continuidade da jornada profissional dentro da própria Checkout. Atualmente, mais de 50% do quadro de colaboradores e funcionários da empresa é formado por ex-estagiários ou aprendizes.

Para a Checkout, é imprescindível o bom relacionamento, conduta, amparo e suporte. Diante disso, ela é a única empresa de RH no Brasil a ter um setor dedicado à responsabilidade social que auxilia o jovem desde o primeiro contato com o Programa de Estágio. Compromisso da Checkout RH com o estagiário

● Tutor de Estágio: Profissional do supermercado preparado para realizar o acompanhamento e desenvolvimento do jovem.

● Orientador de Estágio: Profissional da Checkout, normalmente psicólogo, responsável por realizar a orientação do jovem quando demandado ou sempre que houver qualquer indicação do Tutor de Estágio, positiva ou negativa, referente à postura, comprometimento, agilidade, relacionamento, comportamento, assiduidade, ou outra relacionada ao desempenho em loja.

● Orientador Educacional: Profissional da Checkout, qualificado para prestar atendimento e suporte ao estagiário nas questões relacionadas às aulas de estágio e correlação com o desenvolvimento das habilidades previstas no Programa.

● Orientador de Responsabilidade Social: Profissional da Checkout responsável pela orientação dos jovens sobre questões relacionadas à inclusão, combate à discriminação, acesso a benefícios sociais, diversidade, prevenção contra situações de assédio, entre outros, inclusive atendendo e acolhendo reclamações e eventuais denúncias.

● Orientador Escolar: Profissional da escola, geralmente o diretor ou professor do jovem, indicado para acompanhar os relatórios periódicos de atividades de estágio realizadas em lojas, formar o estudante em sala de aula e reforçar a importância de integrar as duas experiências, teoria e prática, potencializando o impacto no desenvolvimento dos educandos.

Responsabilidade

A Checkout oferece treinamentos voltados aos tutores dos estagiários em loja, estendido também aos demais líderes e gerentes dos supermercados, visando prepará-los para absorver e incluir os estagiários no programa, bem como orientá-los sobre questões adversas como a prevenção a situações de assédio moral e sexual, entre outras.

