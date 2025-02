Campinas Decor inicia obras de preparação da edição 2025

Já estão em andamento as obras de preparação da edição 2025 da Campinas Decor, principal mostra de arquitetura, decoração e paisagismo do interior paulista. Tendo como cenário a Casa de Nossa Senhora, prédio da década de 1940 que abrigou o antigo convento das Irmãs Missionárias de Jesus Crucificado, o evento será realizado de 11 de abril a 8 de junho e mais uma vez deixará como legado a recuperação de um edifício histórico do município.

Iniciadas nas últimas semanas e com duração de cerca de dois meses, as obras envolvem um verdadeiro exército de profissionais – arquitetos, paisagistas, engenheiros, artistas plásticos, pedreiros, pintores, jardineiros, carpinteiros e entregadores. Além da montagem dos ambientes, os trabalhos incluem a recuperação de pisos e revestimentos e o conserto de estruturas como telhados, portas e janelas, além da modernização das redes hidráulica e elétrica da propriedade.

Em horários de pico, o cenário de uma Campinas Decor chega a concentrar cerca de 500 pessoas trabalhando ao mesmo tempo. No total, a mostra irá gerar cerca de 1.500 empregos durante a fase de preparação e outros 150 durante seu funcionamento.

“Além de muito intenso, o processo de preparação de uma mostra de arquitetura e decoração é extremamente interessante, pois reúne, simultaneamente, mais de 40 projetos diferentes, cada um com suas equipes e fornecedores, em um mesmo imóvel”, explica Fernando Penteado Filho, diretor do evento.

Com mais de 6.200 metros quadrados de terreno e 3.600 metros quadrados de área construída, o imóvel localizado na Rua Bernardo de Souza Campos, 42, Praça Dom Barreto, no Bairro Ponte Preta, irá abrigar 44 ambientes internos e externos, que serão preparados por renomados profissionais do setor na cidade e região, mostrando as tendências e novidades em artigos para decoração e construção, revestimentos, mobiliário, luminotécnica, automação residencial e tudo o que envolve esse universo.

Serão diversas salas, suítes, estúdios, lofts, corredores, varandas e banheiros, além de jardins e ambientes comerciais e de uso dos visitantes, como restaurante, espaço wine, bar, café e loja, distribuídos em três pisos e com fácil acessibilidade. Em sua 27ª edição, a mostra deste ano traz alguns diferenciais, como um cinema e, assim como em 2024, conta ainda com um amplo espaço para a realização de eventos paralelos, como palestras, coquetéis e exposições de arte.

“Estamos cuidando de todos os detalhes para que a edição da Casa de Nossa Senhora seja uma das mais belas e impactantes da trajetória da Campinas Decor. Vale ressaltar que todo o trabalho, tanto de revitalização do imóvel, quanto de preparação dos ambientes, irá respeitar a essência do prédio, valorizando e preservando seus detalhes arquitetônicos únicos”, complementa a diretora Hebe Fontenele.

Sobre a Campinas Decor – Criada em 1996 para fortalecer o mercado da arquitetura e decoração da cidade, a Campinas Decor consolidou-se como a principal mostra de arquitetura, decoração e paisagismo do interior de São Paulo e ganhou projeção nacional. Ao longo dos anos, tornou-se uma grande vitrine do trabalho realizado pelos expositores, além de uma oportunidade única para fornecedores e patrocinadores divulgarem sua marca e seus últimos lançamentos. Ao assumir o legado deixado por Sueli Cardoso, que dirigiu a Campinas Decor com maestria por mais de duas décadas ao lado da sócia, Stella Pastana Tozo, a gestão atual, composta por Fernando Penteado Filho, Hebe Fontenele e Arthur Penteado, segue comprometida em manter a excelência e representatividade do evento.

Serviço

Campinas Decor 2025

Onde: Casa de Nossa Senhora

Endereço: Rua Bernardo de Souza Campos, 42, Praça Dom Barreto, Bairro Ponte Preta, Campinas (SP)

Data: de 11 de abril a 8 de junho

Horários de visitação: de terça a sexta-feira, das 14h às 22h (bilheteria fecha às 21h); sábados, das 11h às 22h (bilheteria fecha às 21h); domingos e feriados, das 11h às 21h (bilheteria fecha às 20h)

Ingressos: R$ 70,00 (inteira); R$ 100,00 (inteira + revista); R$ 35,00 (meia-entrada); R$ 65,00 (meia-entrada + revista); R$ 50,00 (ingresso promocional, exclusivamente às terças-feiras, com flyer); R$ 80,00 (ingresso promocional, exclusivamente às terças-feiras, com flyer + revista); R$ 150,00 (passaporte Campinas Decor com visitas ilimitadas, exceto para eventos fechados); R$ 180,00 (passaporte Campinas Decor com visitas ilimitadas, exceto para eventos fechados + revista); crianças até 12 anos não pagam

Serviço: estacionamento com manobrista, restaurante, espaço wine, café, bar, loja e espaço de eventos (disponível para locação por terceiros)

Telefone para informações: (19) 99378-7008

Site: www.campinasdecor.com.br

Instagram: @campinasdecor

