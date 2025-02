Através de mais uma parceria com a Midas Incorporadora e Administradora Ltda, intermediada pelo vice-prefeito Alessandro Miranda (o Mineirinho), a Prefeitura de Nova Odessa finalizou recentemente a substituição de todo o telhado do Velório Municipal da Avenida Dr Eddy de Freitas Crissiúma.

A estrutura antiga, com madeiramento e telhas metálicas simples, foi substituída por uma estrutura em liga metálica e telhas térmicas do tipo “sanduíche”, trazendo maior conforme acústico e térmico para os usuários do local. Tudo sem custo para a Municipalidade.

Segundo Mineirinho, “trata-se de mais uma importante melhoria viabilizada pela nossa gestão, minha e do prefeito Leitinho (Cláudio Schooder), junto a parceiros da iniciativa privada, sempre buscando o bem da nossa população”, afirmou.

“Ainda mais em se tratando do Velório Público Municipal, um local que as pessoas utilizam em momentos de dor e luto. Dar conforto neste momento é o mínimo que a Prefeitura pode fazer. E temos que agradecer mais uma vez à Midas e ao empresário José Messias Sposito por apoiar o Município em uma intervenção tão importante”, completou Mineirinho.

O processo de revitalização do prédio municipal, que se estendia desde o início da atual gestão, em 2021, foi concluído assim com troca completa do telhado, de 425 metros quadrados. Essa nova colaboração foi mais uma contrapartida da empresa à comunidade, pela implantação de empreendimentos habitacionais, industriais e comerciais na cidade.

“Finalizamos essa semana a troca completa das telhas, calhas, rufos e pingadeiras com a instalação de telhas termoacústicas e a reforma de toda estrutura do telhado do Velório Municipal de Nova Odessa, em prol do município. Essa é mais uma obra que realizamos sem custos aos cofres públicos, com todo material e mão de obra por nossa conta”, informou recentemente a empresa em suas redes sociais.