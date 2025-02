Tênis certo evita lesões e melhora desempenho na academia

A seleção adequada do tênis para atividades físicas é fundamental para prevenir lesões e otimizar o desempenho durante os treinos. O uso de calçados específicos para esportes oferece proteção, estabilidade e amortecimento para pés, joelhos e tornozelos, permitindo maior controle postural e absorção de impactos.

O médico ortopedista Maurício Martelletto alerta que “o uso de tênis inadequado pode gerar problemas como fascite plantar, tendinite, dores nos joelhos e até lesões na coluna. Cada tipo de atividade exige um calçado com características específicas para garantir suporte adequado à pisada e evitar sobrecargas nas articulações”. O especialista explica que calçados com bom amortecimento são essenciais para quem pratica corridas de velocidade e alta intensidade, enquanto tênis com maior estabilidade são recomendados para musculação e treinos funcionais.

Outro ponto importante na escolha do tênis é o tipo de pisada. Segundo Martelletto, existem três principais classificações:

Pisada neutra: Distribui o impacto de forma equilibrada, sem sobrecarga excessiva em nenhuma área do pé.

Pisada pronada: Ocorre quando o pé tende a girar para dentro durante a passada, sobrecarregando a parte interna do calçado. Pessoas com esse tipo de pisada devem optar por tênis com suporte reforçado na lateral interna para corrigir o alinhamento.

Pisada supinada: Caracterizada pelo apoio maior na parte externa do pé, fazendo com que o impacto não seja distribuído corretamente. Para esses casos, recomenda-se tênis com maior amortecimento para reduzir a pressão sobre articulações.

Para quem deseja escolher modelos específicos, Cibele Fernandes, gerente da Pixolé Calçados, rede que atua no segmento de calçados, explica que o mercado oferece marcas exclusivas para cada tipo de exercício.

“Temos uma curadoria em nossa rede com modelos que que oferecem excelente amortecimento, ideal para corridas de curta e média distância, como 5 e 10 km, modelos que garantem estabilidade e respirabilidade, proporcionando conforto durante exercícios prolongados. Opções para corridas noturnas com detalhes refletivos, flexibilidade e solado antiderrapante, perfeito para atividades de musculação, e modelos que auxiliam na performance durante corridas na esteira”, explica Cibele.

Tênis e pisada

O ortopedista reforça que a escolha do calçado deve levar em consideração não apenas a modalidade praticada, mas também o tipo de pisada. “Pessoas com pisada pronada precisam de tênis com mais suporte na região interna do pé, enquanto aqueles com pisada supinada devem optar por modelos com maior amortecimento na parte externa. Além disso, é essencial trocar o tênis regularmente, pois o desgaste do solado reduz a eficácia na absorção de impacto.”, finaliza.