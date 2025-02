Uma mulher morreu em um acidente na rodovia SP 306 em Santa Bárbara d’Oeste na tarde desta quarta-feira. A vítima era carona no carro da foto- que ficou totalmente destruído.

Um VW Gol e uma caminhonete colidiram de frente. Com o impacto da batida, a moça que estava no banco do passageiro foi fortemente atingida e acabou morrendo.

A mulher não resistiu aos ferimentos e morreu na hora.

O motorista do Gol foi socorrido ao Pronto socorro pelo Corpo de Bombeiros.