Prefeitura abre inscrições para curso de Manicure e Pedicure em Americana

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

A Prefeitura de Americana, por meio do programa Futuro Certo, em parceria com o Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial), abriu inscrições para o curso gratuito de Manicure e Pedicure. São disponibilizadas 20 vagas, e os interessados devem se inscrever até 26 de fevereiro por meio do link https://forms.office.com/r/MyEh09AWCM

O curso tem início previsto para 13 de março. A atividade será realizada no SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos) do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) São Jerônimo, na Rua Carlos Vassalo, nº 370. A carga horária é de 36 horas, com aulas às quintas e sextas-feiras, das 8h às 11h. O material será disponibilizado gratuitamente durante o curso.

O curso terá o conteúdo de técnicas básicas de manicure e pedicure, como corte, lixamento, esmaltação, decoração, biossegurança e cuidados com as unhas.

A secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, falou sobre a oportunidade de aprendizado para as pessoas que desejam ingressar no mercado de trabalho. “É uma oportunidade para aprender uma nova função ou aprimorar o trabalho para as pessoas que já trabalham nesta área. O programa Futuro Certo tem o objetivo de qualificar a mão de obra, promovendo a inclusão produtiva e o acesso ao mercado de trabalho. Agradecemos ao Senac pelo profissionalismo e parceria neste curso”, disse Juliani.

O programa Futuro Certo é realizado pela Prefeitura de Americana, por meio das secretarias de Assistência Social e Direitos Humanos e de Desenvolvimento Econômico.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP