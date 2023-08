Câncer. Heloísa Périssé fala sobre importância do diagnóstico precoce

Câncer. Heloísa Périssé da seu depoimento

Em meio ao envelhecimento da população brasileira, a importância dos cuidados com a saúde para viver a maturidade de forma plena e ativa, inclusive na esfera profissional, é um dos temas de destaque do MaturiFest 2023, que reúne, nesta semana, os principais especialistas nos assuntos ligados à população 50+ para uma série de debates e atividades. Nesse contexto, o enfrentamento do câncer, considerado um dos maiores desafios de saúde pública nessa faixa etária2, ganha destaque a partir de uma roda de conversa com a atriz, humorista, escritora e roteirista Heloísa Périssé, que descobriu um tumor nas glândulas salivares em 2019.

Para falar sobre sua experiência pessoal de enfrentamento do câncer, Heloísa divide o palco com a diretora médica de oncologia da Pfizer Brasil, Evelyn Lazaridis, e o gerente médico sênior André Nebel, da mesma área. Uma das principais empresas farmacêuticas dedicadas à pesquisa e ao desenvolvimento de soluções terapêuticas inovadoras para o combate ao câncer, a Pfizer tem mais de um terço do seu pipeline voltado à inovação em oncologia, com foco em diferentes tipos de tumores, considerando necessidades não atendidas bem como neoplasias de elevada letalidade3.

“Uma das principais causas de morte no Brasil, o câncer é um dos desafios mais complexos para o sistema de saúde, com impactos epidemiológicos, sociais e, até mesmo, econômicos. Por isso, o enfrentamento dessa questão demanda esforços em diferentes direções. Precisamos falar de diagnóstico precoce, que pode fazer toda a diferença no prognóstico do paciente. Mas também precisamos falar sobre como podemos avançar, cada vez mais, em tratamentos que proporcionem uma vida mais longa e de mais qualidade para as pessoas, o que inclui sua plena funcionalidade, inclusive nos aspectos profissionais”, comenta a diretora médica da Pfizer Brasil, Adriana Ribeiro.

Ao longo da conversa, os médicos também trarão sugestões de como as organizações podem apoiar os funcionários nas questões ligadas à oncologia, tanto com medidas preventivas, a exemplo de iniciativas que incentivem a prática de atividades físicas, a alimentação saudável e a regularidade de exames indicados a cada faixa etária, por exemplo, bem como a partir de medidas internas que favoreçam o manejo do câncer, no caso dos colegas que venham a receber o diagnóstico, tais como políticas de licença médica flexíveis e recursos de apoio emocional.

“Criamos o evento MaturiFest para termos um ambiente de discussão sobre o futuro do mercado de trabalho e empreendedorismo 50+. Com o avanço das conversas sobre longevidade e bem-estar, entendemos que o tema está no coração do Festival e que temos um papel muito importante de conscientização dos profissionais maduros em relação à saúde e à produtividade”, afirma Mórris Litvak, CEO e fundador da Maturi.

Top Carol Mendes abre o ‘Splash Fashion Show’ nesta terça

Dominou a passarela! Com muita sofisticação e luxo, a top internacional Carol Mendes, agenciada pela Mega Model Brasil, abriu o desfile “Splash Fashion Show” com looks exclusivos, nesta terça-feira (22). Marca organizadora do evento, a Splash tem direção criativa do brasileiro Rafael Carneiro, conhecido por introduzir o conceito “new sexy” no mercado de moda. As modelos Ellen Milgrau, Camila Mendes e Esther Marques também cruzaram a passarela em uma noite especial que contou, ainda, com apresentações musicais de Natasha Falcão e Lily Scott.

O primeiro look usado por Carol Mendes segue a tendência all black com uma pegada “sexy e cool”, e trouxe uma mensagem impactante para o público. Já o segundo foi descrito pela modelo como o “vestido dos sonhos de toda mulher”: todo bordado, com transparências e recortes que valorizam as curvas femininas.

“Fiquei muito honrada com o convite! É uma marca que admiro e que me impressionou pelas produções. Além dos looks maravilhosos, estou apaixonada pelos acessórios da marca, que conseguem elevar muito o resultado final”, diz a estrela de campanhas de marcas como Dolce & Gabbana, Moschino e Armani.

Cerca de 500 convidados prestigiaram o desfile usando looks all white selecionados a dedo por Rafael Carneiro. O evento aconteceu na Casa Petra, em São Paulo, espaço com paisagismo deslumbrante e cascatas d’água que simbolizam a marca. Criada em 2016, a etiqueta tem como identidade peças que valorizam as silhuetas e acentuam a feminilidade da mulher – assim como a “sabedoria das águas”, que é moldada no percurso.

Este mês, a top mineira também se prepara para os próximos eventos, como a Semana de Moda de Nova York, da qual participa entre 7 e 13 de setembro. “Tem muita novidade pela frente. Estou tão animada com os próximos projetos! A fashion week de Nova York é uma das minhas favoritas e tenho certeza que será incrível”, conta Carol.

