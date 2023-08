Você sabe o que é TDI? Médico responde dúvidas

– O que é o TDI?

O Transtorno Dissociativo de Identidade é uma condição em que o indivíduo apresenta uma ruptura de sua identidade, podendo apresentar múltiplas personalidades distintas, que ele mesmo não entende como uma continuidade da sua personalidade padrão.

– Quais os principais sintomas?

Quando o indivíduo se mostra sob o domínio de outra personalidade, ele pode apresentar alterações de humor, de modo de agir, de percepção e até mesmo de fala. É frequente também que se queixe de amnésias lacunares, como se não se recordasse dos eventos quando estava sob o domínio de outra personalidade. Esta é uma condição que causa muito sofrimento ao indivíduo e prejudica muito sua funcionalidade.

– É verdade que ele pode provocar outros transtornos, como ansiedade e depressão?

A maioria dos pacientes com TDI apresenta comorbidades psiquiátricas como depressão, ansiedade, transtorno do estresse pós-traumático e outros transtornos de personalidade, como transtorno da personalidade borderline. O risco de suicídio para pacientes com esta condição é elevado.

– Como se diagnostica o TDI?

A condição é diagnosticada por meio de uma avaliação clínica com um médico psiquiatra. Não existem exames de imagem ou laboratoriais que façam este diagnóstico.

– É genético ou ele é provocado?

Como muitos transtornos psiquiátricos, acredita-se que exista uma predisposição genética associada a eventos traumáticos que possam gerar o aparecimento de sintomas dissociativos. Eventos traumáticos possíveis incluem: violência física e sexual, principalmente durante a infância e adolescência.

– Existe cura? Qual o tratamento?

O curso da doença é variável. Alguns pacientes podem apresentar durante uma época de suas vidas e outros podem apresentar o transtorno durante a vida inteira. O tratamento deve ser feito com psicoterapia. O uso de medicamentos psicotrópicos é frequentemente necessário.

