Como a cannabis muda a vida dos pacientes com depressão

Cannabis- A depressão é uma doença globalmente preocupante

para a saúde mental da população, especialmente no Brasil, que tem liderado este ranking mundial. Ela causa alterações químicas no cérebro dos pacientes acometidos, trazendo uma série de impactos em seus comportamentos, assim como na saúde mental, entre alterações de humor, tristeza, melancolia e até ideação suicida.

Estudos sugerem que uma das propriedades terapêuticas da planta cannabis, o canabidiol, mais conhecido como CBD, pode reduzir a ansiedade e a depressão, aumentando a disponibilidade de neurotransmissores como a serotonina e a dopamina, que desempenham um papel importante na regulação do humor. E, associado ao acompanhamento terapêutico, pode-se ter resultados superiores aos que temos nos tratamentos convencionais.

O CBD atua diretamente no sistema endocanabinoide (SEC) do corpo. O SEC é responsável por regular várias funções corporais, incluindo o humor, o sono e a resposta ao estresse. O CBD interage com os receptores de canabinoides no SEC, ajudando a reduzir a ansiedade e a depressão, e a promover a sensação de relaxamento.

“O CBD, acompanhado por um médico e até utilizado como tratamento complementar aos outros medicamentos, pode ser receitado para diversas doenças, e a depressão é uma delas, que vem dando resultado a curto prazo, alterando não só os principais sintomas, como regulando o sono dos pacientes, entre outros fatores” defende a Dra. Maria Klien, psicóloga especialista em medicina canábica e empresária do ramo.

a Dra. Maria Klien, psicóloga especialista em medicina canábica

Sobre a Dra. Maria Klien

É psicóloga, especialista e empresária no campo da cannabis medicinal, formada em terapia assistida. Especializada em transtornos de ansiedade e medo, onde combina terapias tradicionais com o uso de cannabis medicinal. Como empresária, trabalha para tornar a planta uma ferramenta acessível e eficaz para o bem-estar emocional.