Atualização de benefício – A partir desta sexta-feira, dia 19 de janeiro, os clientes em voos da GOL que pretendem se manter conectados com familiares, amigos e colegas de trabalho a bordo, por meio do acesso gratuito ao pacote de mensagens de texto, vão precisar ter cadastro ou se cadastrar no Programa Smiles. O cadastro na Smiles, programa de fidelidade da GOL, é gratuito.

Em julho de 2022, o pacote gratuito de mensagens de texto foi liberado a todos os clientes da GOL, com cadastro na Smiles ou não. Desde então, os passageiros se deslocam com ainda mais comodidade e conexão – ou seja, sem permanecer fora do ar. Porém, o benefício passa a ser estritamente aberto aos clientes Smiles, de todas as categorias. Além do WhatsApp, estão disponíveis o Facebook Messenger, o iMessenger e o Viber. Na modalidade sem custos, não é permitida a troca de fotos, vídeos e áudios, apenas mensagens de texto. Agora, para ter acesso a este serviço, basta o passageiro ser cadastrado ou se cadastrar no Smiles, programa de fidelidade da GOL.

“Encurtar distâncias entre pessoas e destinos é uma das missões da Companhia, e o pacote gratuito de mensagens de texto a bordo, oferecido pela GOL em parceria com a Smiles há mais de 1 ano, contribui para que a experiência de viagem seja divertida, prática e gratificante. A gratuidade exclusiva a todos os clientes Smiles, válida daqui em diante, é um estímulo para que os passageiros GOL possam desfrutar de todos os benefícios do nosso programa de fidelidade. O acúmulo de milhas, que por si só é genial, é apenas um deles”, ressalta Bruno Tonon, Diretor Executivo de Negócios e Produtos do grupo GOL Smiles.

“O WhatsApp gratuito para clientes Smiles em voos da GOL é mais uma demonstração da sinergia entre as marcas. Desejamos que os clientes GOL que ainda não fazem parte do programa Smiles tenham a oportunidade de vivenciar a nossa plataforma completa de viagens, que, além de oferecer voos para mais de 1.600 destinos no mundo, conta com serviços e benefícios exclusivos como hospedagem, aluguel de carros, seguro-viagem, passeios, transfer, compras do dia a dia que valem milhas, entre outros”, diz Estela Brandão, CDO (diretora executiva de Dados) na Smiles e CLO (diretora de Fidelidade) na GOL.

Para uma viagem mais tranquila, o Cliente que deseja continuar desfrutando do benefício deve se cadastrar no programa de fidelidade Smiles antes do seu próximo voo. Para quem não conseguir se inscrever na Smiles anteriormente à viagem, é possível fazê-lo rapidamente – e sem custos – durante o voo.

A ativação do pacote gratuito de mensagens a bordo* é muito fácil: basta informar o CPF e o benefício é liberado automaticamente através do portal GOL Online, que deve ser acessado por smartphone (não há necessidade de lembrar a senha). As instruções de acesso, descritas abaixo, encontram-se no placar à frente dos assentos.

1. Coloque seu dispositivo em modo avião.

2. Conecte-se à rede Wi-Fi da aeronave, chamada “GOL_Online”.

3. Digite em seu navegador “GOLonline.com.br” ou, se preferir, leia o QR code no assento à sua frente com a câmera do seu celular.

4. Pronto! Você já está no portal do GOL Online. Siga as instruções para ativar seu pacote gratuito de mensagens.

Plataforma de entretenimento GOL Online

A GOL foi condecorada em 2022 com o prêmio de Melhor Internet da América do Sul pela APEX – Airline Passenger Experience Association. A plataforma de entretenimento a bordo GOL Online é completa, traz de forma gratuita filmes, séries, TV ao vivo, música e muitas opções de conteúdo, tudo rapidamente acessado pelos clientes em seus próprios dispositivos móveis: smartphones, tablets ou laptops.

Ainda no GOL Online, os passageiros podem encontrar, além do pacote gratuito de mensagens exclusivo para clientes Smiles, outras opções para fazer um upgrade no uso da internet: pacote Light, para navegação mais leve, como sites de notícias e lojas, e-mails e outros; e pacote MAX, de altíssima velocidade, com acesso a streamings de áudio e vídeo. É possível adquirir as versões dos pacotes para 1 hora ou voo completo. O valor do pacote de mensagens para clientes não cadastrados na Smiles é de R$ 10.

*Verifique a disponibilidade de internet durante o seu voo.

(Foto: @arthurulmini)