A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) divulgou, na última semana, os resultados da Avaliação Quadrienal (2020-2024), o principal indicador de qualidade da produção científica brasileira. No levantamento, dois periódicos publicados pelo UNISAL (Centro Universitário Salesiano de São Paulo) ganharam destaque ao serem classificados no estrato A4: a “Revista Ciência da Educação” e a “Revista Direito e Paz”.

Critérios de Excelência e Impacto

O sistema Qualis é a métrica mais relevante para aferir o prestígio de revistas científicas no Brasil. A ascensão ao grupo “A”, que reúne os periódicos de maior impacto, sinaliza que as publicações do UNISAL cumprem rigorosos critérios de excelência. A avaliação considera itens como a internacionalização, a titulação dos autores, a periodicidade e a frequência com que os artigos são citados em outros trabalhos e cursos.

Compromisso com a Pesquisa

O reconhecimento é celebrado pela Reitoria como um divisor de águas para a produção acadêmica da instituição. Segundo o Pró-Reitor de Ensino, Pesquisa e Pós-Graduação do UNISAL, Prof. Me. Kleber Cavalcanti Stefano, o resultado é fruto de um esforço coletivo e contínuo:

Elogio da Capes

“A divulgação da avaliação quadrienal da CAPES representa um marco significativo para nossa instituição e evidencia a maturidade acadêmica alcançada e a consistência do trabalho desenvolvido por nossos docentes, pesquisadores e equipes editoriais. Isso reforça o nosso compromisso com a produção científica de alto impacto, atendendo aos mais exigentes critérios de internacionalização e relevância acadêmica”, afirma.

Para a liderança da instituição, ocupar este lugar de destaque no cenário nacional amplia a visibilidade do UNISAL, atraindo novos talentos e consolidando sua reputação como centro de excelência.

“É um resultado que nos inspira a seguir investindo em qualidade, inovação e impacto social, sempre tomando a pedagogia de Dom Bosco como um norte”, conclui o Pró-Reitor.