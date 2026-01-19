Sumaré assume liderança regional no crescimento de MEIs

Município registra alta de 4,5% nos Microempreendedores Individuais e reforça o empreendedorismo local

Sumaré consolidou-se como um dos principais destaques da Região Metropolitana de Campinas (RMC) no crescimento de Microempreendedores Individuais (MEIs) em 2025. Enquanto a Região de Campinas encerrou o ano com avanço médio de 3,1% no número de MEIs — totalizando 300.894 optantes do Simples Nacional, 8.907 a mais que em 2024 — Sumaré apresentou desempenho superior, com crescimento de 4,5%, acima da média regional.

De acordo com dados do Sebrae-SP, com base em informações do Portal do Empreendedor, o município passou de 29.632 microempreendedores em 2024 para 30.959 em 2025. O resultado posiciona Sumaré como um dos polos mais relevantes de formalização de pequenos negócios na RMC, refletindo o fortalecimento do ambiente empreendedor local.

Para o prefeito Henrique do Paraíso, os números são resultado direto do compromisso da administração municipal com políticas públicas voltadas ao desenvolvimento econômico e à geração de renda.

“Esse crescimento mostra que Sumaré está no caminho certo ao investir no fortalecimento do empreendedorismo. Criamos um ambiente mais favorável para quem quer empreender, com orientação, desburocratização e apoio técnico. O MEI é uma importante porta de entrada para a formalização e para o crescimento econômico da nossa cidade”, destacou.

O vice-prefeito e secretário de Governo, Andre da Farmácia, também ressaltou o trabalho integrado entre as secretarias municipais e os parceiros institucionais. “O avanço de Sumaré acima da média regional é resultado de planejamento, gestão eficiente e da atuação conjunta entre a Prefeitura e instituições como o Sebrae. Nosso foco é garantir que o pequeno empreendedor tenha acesso à informação, apoio e oportunidades para crescer”, afirmou.

Crescimento

O crescimento expressivo está diretamente ligado às ações desenvolvidas pelo SEBRAE Aqui Sumaré, que oferece atendimento descentralizado, orientação técnica, capacitações e suporte contínuo aos microempreendedores do município. A ampliação dos serviços e o fortalecimento das unidades contribuíram para aumentar a segurança dos empreendedores no processo de formalização e manutenção dos negócios.

Segundo o secretário municipal do Trabalho, Emprego, Geração de Renda e Desenvolvimento Econômico, Ed Carlo Michelin, o fortalecimento do SEBRAE Aqui tem sido estratégico para alcançar os resultados.

“Ampliamos o acesso aos serviços do SEBRAE Aqui, fortalecemos o atendimento nas unidades e intensificamos ações de orientação e capacitação. Isso tem dado mais segurança ao empreendedor para se formalizar e manter seu negócio regularizado, o que se reflete diretamente nesses números positivos”, explicou.

O comparativo regional reforça o protagonismo de Sumaré. Enquanto a Região de Campinas cresceu, em média, 3,1%, o município figurou entre os que apresentaram maior expansão percentual, ao lado de Indaiatuba (7,6%), Artur Nogueira (7,4%) e Conchal (6,6%).

SEBRAE AQUI SUMARÉ

📍 Centro – Praça da República, 203

📍 Matão – Avenida Emílio Bosco, 825

📍 Área Cura – Avenida Engenheiro Jayme Pinheiro Ulhôa Cinta, 1834

📲 WhatsApp das unidades: (19) 3828-8630

🕗 Serviços do MEI: das 8h às 16h

