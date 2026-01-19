O condomínio Iate Clube de Americana é acusado de poluir a represa de Salto Grande jogando esgoto in natura em rua que vai direto para a represa. Vizinhos de ruas próximas ao Iate usaram os canais do site para denunciar o lançamento do esgoto.

Famoso por ser do mais antigos condomínios

da região da Praia dos Namorados,o Iate tem atividades esportivas para não moradores- como os campeonatos de futebol e a parte náutica.

Moradores disseram que o local do vazamento é no começo do Iate Americana, na região próxima ao clube de tiro.