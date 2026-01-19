Vestibular das Fatecs divulga notas e primeira convocação para matrícula

Resultado estará disponível a partir das 15 horas desta segunda-feira (19), no site do processo seletivo; envio de documentos deve ser feito de forma online, exclusivamente pelo Sistema de Matrícula Online das Fatecs

A classificação geral e a primeira convocação para matrícula do Vestibular das Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs) para o primeiro semestre de 2026 será divulgada a partir das 15 horas desta segunda-feira (19), no site vestibular.fatec.sp.gov.br. O acompanhamento do resultado e das demais etapas do processo seletivo é de responsabilidade do candidato.

A classificação geral inclui as notas de todos os candidatos inscritos, por unidade, curso e período. Os candidatos aprovados receberão a convocação e devem realizar a matrícula entre os dias 20 e 22 de janeiro. Caso haja vagas remanescentes, a segunda lista será divulgada no dia 26 de janeiro, também às 15 horas, com período de matrícula entre 27 e 29 de janeiro.

Matrícula

O processo deverá ser feito exclusivamente pelo Sistema de Matrícula Online das Fatecs – https://siga.cps.sp.gov.br/matricula/matricularemota.aspx. Para acessar o sistema, o candidato deve informar CPF e data de nascimento, além de enviar a documentação exigida em formato digital (PDF, JPEG, JPG ou PNG). As Fatecs disponibilizam computadores para realizar o processo aos classificados que não tenham acesso à internet.

Entre os documentos obrigatórios para a matrícula estão: certificado de conclusão e histórico escolar do Ensino Médio, documento de identidade válido (RG, Carteira de Identidade Nacional, identidade militar ou CRNM, no caso de estrangeiros), CPF, uma foto 3×4 recente e comprovante de quitação com o serviço militar para brasileiros do sexo masculino entre 18 e 45 anos. A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) não é aceita como documento de identidade para esse fim.

Os candidatos que utilizaram pontuação acrescida por escolaridade pública devem comprovar, por meio de histórico escolar ou declaração, que cursaram integralmente o Ensino Médio em escolas públicas brasileiras. A ausência dessa comprovação inviabiliza a matrícula e resulta no cancelamento da classificação, sem possibilidade de recurso.

O não envio da documentação completa dentro do prazo estabelecido implica perda da vaga, que será destinada ao próximo candidato classificado, conforme as regras do processo seletivo. A convocação para a segunda opção de curso ocorrerá após a chamada de todos os candidatos aptos na primeira opção.

Mais informações podem ser consultadas no Manual do Candidato, disponível no site vestibular.fatec.sp.gov.br. Dúvidas podem ser esclarecidas pela Central do Candidato, nos telefones (11) 3471-4103 (Capital e Grande São Paulo) e 0800-596-9696 (demais localidades).

Sobre o Centro Paula Souza – Autarquia do Governo do Estado de São Paulo vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, o Centro Paula Souza (CPS) administra as Faculdades de Tecnologia (Fatecs) e as Escolas Técnicas (Etecs) estaduais, além das classes descentralizadas – unidades que funcionam com um ou mais cursos, sob supervisão de uma Etec –, em mais de 320 municípios. As Etecs atendem mais de 224 mil alunos nos Ensinos Técnico, Integrado e Médio. Nas Fatecs, o número de matriculados nos cursos de graduação tecnológica supera 91 mil estudantes. Além dos cursos técnicos e superiores de tecnologia, a instituição oferece Formação Continuada e Pós-graduação (stricto sensu e lato sensu).

