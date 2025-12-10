Carga de R$ 1,7 milhão em cocaína é apreendida em caminhão

Polícia Civil apreendeu quase 57 quilos da droga em tráfico interestadual de drogas em Americana

Nesta terça-feira (9), a Polícia Civil de Americana apreendeu 55 tijolos, totalizando quase 57 quilos, de cocaína que eram transportados em um caminhão que vinha do Paraná. A Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) realizou a “Operação Carga Oculta”, no combate ao tráfico interestadual de drogas. A carga apreendida é avaliada em R$ 1,7 milhão e houve a prisão do motorista.

De acordo com informações, a Polícia Civil realizava diligências e localizou expressiva quantidade de cocaína escondida no interior de um caminhão vindo do Estado do Paraná. O entorpecente foi encontrado após a retirada integral da carga de móveis de cozinha transportada no veículo, sendo localizados 55 tijolos de cocaína, com peso total aproximado de 56,8 quilos.

Prisão

Diante da materialidade do crime e dos indícios de autoria do delito, foi dada voz de prisão em flagrante ao condutor do caminhão o motorista J.L.B., de 28 anos. A ocorrência foi apresentada à autoridade policial, que ratificou o auto de prisão em flagrante delito e adotou as demais providências de Polícia Judiciária cabíveis.

Concluídos os procedimentos de praxe, o indiciado foi submetido a exame cautelar e posteriormente escoltado à Cadeia Pública de Sumaré, onde permanece à disposição da Justiça, aguardando a realização da Audiência de Custódia.

