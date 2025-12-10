Hortolândia divulga planejamento dos serviços públicos antes do recesso

Neste final de ano, as farmácias das UBSs mudarão o horário, enquanto os CRASs, as secretarias escolares, a Junta Militar e todos os serviços da Praça de alimentação atenderão até o dia 19

Leia Mais notícias da cidade e região

O final de ano se aproxima e, com ele, o habitual recesso no período que antecede o Natal e o Ano Novo. Neste ano, ele será estendido, o que afetará a prestação de serviços não essenciais e administrativos, nos órgãos públicos municipais de Hortolândia, nas duas últimas semanas de 2025, isto é, desde o dia 22/12/25 até 04/01/26.

Se você utiliza ou pretende utilizar serviços da Educação, da Saúde, da Assistência Social, das áreas ambiental, econômica, financeira ou diversos outros, prestados no Paço Municipal, atenção ao calendário.

Confira abaixo as principais mudanças, organize a agenda para não perder os prazos.

Secretarias escolares:

funcionam até a sexta-feira (19/12), no horário habitual;

Assistência Social:

CRASs (Centros de Referência de Assistência Social) e CREAS (Centro de Referência Especializada de Assistência Social) funcionam até o dia 19/12;

Farmácias das UBSs:

funcionarão, mas em horários diferentes, abrindo até às 16h nos 22, 23, 29 e 30/12 e até às 12h, nos dias 24 e 31/12;

Praça de Atendimento do Paço:

funcionará até às 17h do dia 19/12;

Serviços para a municipalidade

Protocolo Geral (solicitações diversas),

Tributário (solicitações referentes aos tributos municipais),

Regulação da Saúde (liberação de encaminhamentos para consultas, exames, cirurgias, dentre outros.),

Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT),

Casa do Empreendedor (serviços prestados a pessoas jurídicas),

Mobilidade Urbana,

Receita Federal (demandas referentes aos acessos Gov.br) e

Procon.

Serviços para os servidores

DGP (Departamento de Gestão de Pessoal)

Convênio com Plano de Saúde “Samaritano”

O expediente será retomado na primeira segunda-feira (05/12) de 2026. Durante o recesso, serviços públicos essenciais, como os das áreas da saúde (urgência e emergência), segurança e coleta de resíduos, funcionarão normalmente.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP