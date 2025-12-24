Apaixonada por Beach Tennis, a atriz Carla Diaz escolheu o Gran Arena, em Jundiaí, para a celebração de seus 35 anos. Embora a data oficial do aniversário tenha sido no dia 28 de novembro, a rotina intensa de compromissos profissionais fez com que a artista optasse por realizar a comemoração em dezembro.

O evento, em estilo “pé na areia”, foi pensado para unir o parabéns a uma confraternização de encerramento de ano ao lado de quem ama.

A festa contou com quadras de beach tennis e padel à disposição dos convidados, show do grupo de samba Cantagalo, drinks e buffet selecionado. “Tivemos muito play, como a gente diz, muito jogo”, comentou a atriz sobre a escolha do local.

Fala Carla Diaz

“Como uma boa sagitariana, eu não poderia deixar de comemorar meus 35 anos. Por conta dos diversos trabalhos, ainda não tinha conseguido um momento para festejar com calma ao lado das pessoas que eu amo. Organizei esse dia para celebrar o momento e também aproveitar esse novo ciclo de muita prosperidade que está chegando”, revelou Carla.

A celebração marca também o encerramento de um 2025 produtivo para a atriz, que já soma 33 anos de carreira. Entre os destaques do ano, Carla foi um sucesso na publicidade, fechando com mais de 47 marcas. Recentemente, inclusive, ela esteve com Giovanna Antonelli em uma campanha que uniu as atrizes que interpretaram mãe e filha na novela “O Clone”, exibida em 2001.

Carla ainda se dedicou ao protagonismo do filme “A Arte do Roubo”, dirigido por Marco Jorge. Na trama, ela interpreta Lia, uma artista de circo que, após cumprir pena na prisão, retorna com sede de vingança. Para o papel, a atriz passou por uma mudança radical de visual e morou cerca de cinco meses em Curitiba para o período de gravações.

“Foi uma honra realizar esse trabalho. Tive uma mudança radical no cabelo e estou muito ansiosa para ver o resultado nas telas”, conta a atriz. Com o sentimento de dever cumprido, ela projeta um 2026 repleto de novos desafios. “É fechar 2025 com chave de ouro para iniciar uma nova fase com muitos projetos que já estão vindo por aí, além do lançamento do filme”, finaliza.

