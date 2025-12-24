Hotéis em alta- O fim de ano movimenta o Turismo em todo o Brasil e representa uma das melhores épocas para o segmento. Somente o setor de Hospedagem paulista deve faturar R$ 340 milhões entre o Natal e o Ano Novo em 2025; 5% a mais do que em 2024.

A estimativa é da Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo (Fhoresp). A taxa de ocupação nos estabelecimentos segue a tendência de crescimento, sendo que a expectativa também é superar os números do ano passado.

Entidade que representa mais de 500 mil estabelecimentos no estado e 20 sindicatos patronais, a Fhoresp chegou a estes dados por meio de sua Diretoria de Jogos e Hospitalidade, comandada por Bruno Omori:

“O levantamento indica aumento na procura da rede hoteleira e, consequentemente, ganhos significativos para o setor nestas últimas duas semanas de dezembro, com a possibilidade de parte deste aquecimento se manter em janeiro de 2026, mês de férias escolares e de alto verão, conveniente para as famílias viajarem”, observa.

Hotéis vão faturar R$ 340 milhões

O segmento de Hospedagem no estado de São Paulo deve bater os R$ 340 milhões somente com os feriados do fim de 2025, fechando com alta de 5% no comparativo com o ano passado. Em 2024, o setor faturou R$ 323 milhões, de acordo com a Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares paulista.

Para o diretor-executivo da Fhoresp, Edson Pinto, os valores refletem não apenas a potência do Turismo, mas, principalmente, o quanto esta seara representa na Economia, sendo uma das maiores empregadoras do estado:

“É importante destacar que a Hospedagem está dentro do trade do Turismo, que envolve toda uma cadeia de serviços e de comércio locais. Então, se temos um bom desempenho no setor, ele abre novas vagas de empregos e impulsiona o desenvolvimento econômico e social”, analisa.

Para o Natal, que tem como principal característica a reunião familiar, a projeção da Fhoresp, levando-se em conta quatro dias de hospedagem, em média, é de 35% de taxa de ocupação em 2025 frente aos 32% registrados em 2024. Cidades do interior, vocacionadas ao lazer e ao turismo de aventura, têm estimativa de 72% contra 67% do ano passado. Já o litoral deve repetir o índice de 2024 e ficar em 65%.

No Ano Novo, de acordo com Omori, os índices sobem ainda mais em comparação com o Natal. A virada tem forte apelo no segmento de viagens e é uma das principais datas para os hotéis. Se em 2024 a capital bandeirante registrou 51% de ocupação, agora a taxa deve subir para 55%, impulsionada por dois eventos tradicionais do calendário paulistano: a Corrida de São Silvestre e o Réveillon da Avenida Paulista.

De acordo com a projeção da Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares de São Paulo, a alta procura da rede hoteleira é identificada, também, nas cidades do interior: de 84% em 2024 para 88% em 2025 – um crescimento de 4%. Na região litorânea, o índice salta de 92% para 96,5% de ocupação, no Ano Novo.

Melhor momento

Na avaliação do diretor-executivo da Fhoresp, o Turismo paulista vive um dos seus melhores momentos pós-pandêmico da Covid-19, quando o setor enfrentou vertiginosa queda em razão das restrições impostas pelas autoridades sanitárias, à época (2020, 2021, 2022). Para Edson Pinto, há margem para ainda mais crescimento:

“Após a pandemia do Novo Coronavírus, muitas pessoas inverteram suas prioridades e colocaram as viagens em primeiro plano. O Brasil e o estado de São Paulo estão se consolidando como grandes potências e polos de Turismo e de investimentos”, pontua o representante da Fhoresp.