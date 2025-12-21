Políticas públicas impulsionam a economia circular no país

O presidente nacional do Sebrae, Décio Lima, acompanhou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no tradicional Natal dos Catadores e Catadoras, evento de encerramento da ExpoCatadores 2025, considerado o maior encontro de economia circular inclusiva da América Latina, nesta sexta-feira (19), em São Paulo.

Ao lado de ministros, parlamentares, membros do governo e representantes da categoria dos catadores de material reciclável, foram formalizados diversos acordos de cooperação e compromissos para o impulsionamento de políticas públicas na área de inclusão social, que vão beneficiar esses trabalhadores.

O programa PronaRec, por exemplo, oferecerá crédito com juros baixos para o financiamento de galpões, balanças e equipamentos de segurança, viabilizando a sustentabilidade das cooperativas e associações de catadores.

“No ano que vem, teremos caminhões de saúde por esse país para a realização gratuita de exames. Mulheres catadoras poderão se cuidar e os homens também. Isso é fazer o dinheiro circular nas mãos do povo”, disse Lula.

Também para 2026, segundo o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, está prevista a entrada em funcionamento do aplicativo Cataki, espécie de Uber da reciclagem, onde quem tiver material para reciclar informa na plataforma que, por sua vez, localiza o catador que estiver mais próximo.

INCLUSÃO – Segundo a Associação Nacional dos Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis – Ancat, organizadora do evento, o Brasil reúne 1 milhão de pessoas que tiram sustento da recuperação de resíduos e coleta seletiva nos estados e municípios. A renda média é de cerca de R$ 1,3 mil mensais.

Para promover a inclusão socioeconômica dessa população, o Sebrae desenvolve o Projeto Pró-Catadores, que atua em várias frentes, auxiliando cooperativas e associações a aumentarem a renda, firmando parcerias com prefeituras e empresas.

A iniciativa está presente em 18 unidades da federação: Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, Mato Grosso do Sul e São Paulo.

“O presidente Lula está mostrando o quanto é importante nós termos um estado social de inclusão, onde essas pessoas são extremamente significativas para a economia e para o nosso país”, ressaltou Décio Lima.

Dados do Anuário da Reciclagem 2024 apontam que, em 2024, 1.689.489 toneladas de resíduos foram recuperados por organizações mapeadas em todo o Brasil.

