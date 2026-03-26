Carreta de mamografia realiza mais de 700 atendimentos em uma semana em Sumaré

Ação integra o Programa Mais Acesso à Saúde e amplia atendimento à saúde da mulher

A carreta de exames de mamografia realizou mais de 700 atendimentos em uma semana em Sumaré. A iniciativa faz parte do Programa Mais Acesso à Saúde, que busca ampliar o acesso a exames diagnósticos e reduzir a fila de espera no município.

A Secretaria de Saúde prevê a realização de cerca de 90 exames por dia. A unidade móvel mantém atendimentos diários, inclusive aos finais de semana, das 7h às 17h, no Ambulatório de Especialidades.

A estimativa da pasta é atender aproximadamente 1.500 mulheres ao longo do mês de março, período com foco em ações voltadas ao público feminino. A estratégia reforça o cuidado com a saúde da mulher e amplia o acesso ao diagnóstico precoce.

O mutirão de ultrassonografia, iniciado na semana passada, já contabiliza 653 exames. Nesta etapa, a rede realiza ultrassonografias de mama, abdômen e pelve, além de exames transvaginais. As pacientes passam por agendamento prévio.

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Organização

A organização da ação envolve a Central de Regulação de Vagas, o Centro Integrado da Mulher (CIM), o Ambulatório de Especialidades e a Atenção Primária. As equipes coordenam o planejamento dos atendimentos e a convocação das pacientes, conforme a fila de espera.

A Secretaria de Saúde alerta para o alto índice de faltas nos agendamentos e orienta que as pacientes comuniquem a ausência com antecedência. A medida permite a convocação de outras mulheres que aguardam pelo exame.

“O programa amplia o acesso aos exames e garante mais agilidade no diagnóstico. A meta consiste em reduzir a fila de espera e assegurar atendimento digno às mulheres do município”, afirma o secretário de Saúde, Frederico Almeida.

O Programa Mais Acesso à Saúde tem como objetivo reduzir a demanda reprimida acumulada nos últimos anos. O planejamento inclui a ampliação da oferta de exames diagnósticos e de cirurgias eletivas, conforme a necessidade identificada pela regulação municipal.

Os resultados das mamografias serão encaminhados à Unidade de Saúde da Família (USF) de referência da paciente no prazo de até 20 dias.

Serviço:

Ambulatório de Especialidades

Endereço: Avenida 3M, nº 50, Centro, Sumaré

Horário de atendimento: das 7h às 17h, todos os dias

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