Morre Fernando Kassab, 64, primeiro master chef da região

Morreu nesta quinta-feira (26) jornalista , apresentador e cozinheiro Fernando Kassab, aos 64 anos. Foi o primeiro masterchef do interior paulista na TV e inovou com sua participação na EPTV Globo por mais de uma década. Estava internado no Hospital PUC‑Campinas e tratava complicações de uma descompensação cardíaca que evoluiu para insuficiência renal. Kassab também enfrentava um câncer de pele, diagnosticado em 2025.

Kassab ficou conhecido pelos quadros culinários que comandou na EPTV e na rádio CBN Ribeirão, como Todo Sabor, Prato Fácil e Prato Feito, na televisão, e Mesa para Três e Nossa Gente, na rádio.

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Fernando Kassab

Nasceu em São Paulo em 1961 e mudou-se para o interior ainda criança. Durante 21 anos, Fernando Kassab integrou as equipes da EPTV e da CBN Ribeirão Preto.

Em 2013, Kassab lançou o livro “Prato Fácil – 10 anos”, reunindo receitas, histórias e memórias coletadas ao longo das viagens por mais de 300 cidades da área de cobertura da EPTV.

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