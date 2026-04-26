A Carreta da Saúde da Mulher finalizou os trabalhos em Americana com mais de 1,8 mil atendimentos realizados em um mês. A unidade móvel do programa Agora Tem Especialistas, do Governo Federal, ficou instalada na Praça Comendador Müller, no Centro, entre os dias 20 de março e 17 de abril, ampliando o acesso das mulheres aos serviços especializados. A ação contou com apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde.

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A iniciativa reuniu, de maneira integrada, uma série de procedimentos necessários para avaliação da saúde da mulher, incluindo consultas médicas com especialistas, mamografias, ultrassons transvaginais, ultrassons pélvicos, ultrassonografias mamárias bilaterais, punções de mama, exames anatomopatológicos de mama e do colo uterino, biópsias de nódulo de mama e do colo uterino, colposcopias e excisões do colo uterino. Entre os exames realizados, a maior parte corresponde a mamografias (473) e ultrassons transvaginais (378).

A carreta atendeu mulheres que aguardavam agendamento nos sistemas de regulação de Americana e cidades da região, como Santa Bárbara d’Oeste, Hortolândia, Pedreira, Sumaré e Cosmópolis.

Força da carreta

“Essa ação foi fundamental para ampliar o acesso aos exames, garantindo mais agilidade no atendimento. Estamos falando de cuidado, prevenção e diagnóstico precoce, que fazem toda a diferença na vida das mulheres. Seguimos trabalhando para trazer cada vez mais serviços que impactem diretamente a qualidade de vida da nossa população”, celebrou o prefeito de Americana, Chico Sardelli.

Equipada com consultório ginecológico, sala de mamografia, sala de ultrassonografia, sala de espera e acolhimento, a carreta atuou com foco na prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce do câncer de mama e do câncer de colo de útero. A unidade contou com enfermeiro, técnico de enfermagem, médico ginecologista, agente do cuidado e equipe de apoio (motorista, recepção, limpeza e lavanderia).

A paciente Marcia Rezende Caroni realizou três exames na carreta – mamografia, ultrassom de mama e biópsia – e elogiou a iniciativa. “Foi tudo ótimo, vocês salvaram a gente, foi muito bom. As meninas que atenderam foram muito atenciosas, e os médicos também são ótimos”, relatou.

A vinda da unidade móvel faz parte da Oferta de Cuidados Integrados (OCI), uma estratégia do Ministério da Saúde para reduzir o tempo de espera e garantir diagnóstico mais ágil no SUS (Sistema Único de Saúde). O objetivo é oferecer um atendimento completo em um só lugar, onde a paciente passa por consulta, faz os exames necessários e recebe o encaminhamento adequado.

“A iniciativa permitiu concentrar, em um único espaço, consultas e exames importantes para o diagnóstico precoce, tornando o atendimento mais resolutivo. Conseguimos avançar na redução da demanda e oferecer um cuidado mais completo e humanizado. Esse é um modelo eficiente que contribui para fortalecer a rede pública de saúde”, pontuou o secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira.