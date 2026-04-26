Programa instituído em 1999 pela Câmara visa a estimular a prática de atividades políticas e de cidadania; Serão empossados 11 titulares e 11 suplentes eleitos pelos colegas nas escolas municipais
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A Câmara Municipal de Nova Odessa realiza, nesta quarta-feira, dia 29, às 19 horas, a solenidade de posse dos Vereadores Estudantes para a 23ª legislatura. Serão empossados 11 Vereadores Estudantes titulares e 11 suplentes, todos eleitos pelos seus colegas nas Escolas da Rede Pública Municipal.
O programa Vereadores Estudantes foi instituído em Nova Odessa em 1999 e tem como objetivo estimular a conscientização das crianças da rede municipal sobre o conceito e a prática das atividades políticas e de cidadania.
Durante os “mandatos”, os vereadores estudantes têm a oportunidade de aprender sobre o processo legislativo, sobre o funcionamento do Parlamento e poderão elaborar indicações reais a serem avaliadas pelo Poder Executivo.
“Esse Programa é uma forma excelente de aproximar a Câmara da população de Nova Odessa e de estimular as boas práticas da atividade política”, explica Oséias Jorge, presidente da Câmara Municipal de Nova Odessa. “É uma honra poder apresentar o parlamento às crianças e proporcionar a elas o contato com o trabalho dos vereadores”, completa o presidente.
A sessão solene é aberta ao público e terá transmissão ao vivo pelos canais de comunicação da Câmara.
Os 11 vereadores eleitos para este ano e seus suplentes, são os seguintes:
EMEB Augustina Adamson Paiva-Prof
- Vereadora: Sophia Vitória Pereira Martins
- Suplente: Arthur Venzel de Santana
EMEB Almerinda Delegá Delben-Prof
- Vereadora: Alice Donato Abdalla
- Suplente: Gabriela Muniz Batista
EMEB Alvina Maria Adamson – prof
- Vereadora: Ana Luisa Gomes dos Santos
- Suplente: Lucca Santana Rosa Delmilio
EMEB Avelino Xavier Alves – “Poneis”
- Vereadora: Letícia dos Santos Dezembro
- Suplente: João Moreira
EMEB Alzira Ferreira Delegá – Prof
- Vereador: Heitor Correa Silva
- Suplente: Yasmin Mirelly Ferraz de Oliveira
EMEB “Dante Gazzetta”
- Vereadora: Lorena de Moura Moraes
- Suplente: Luiza Vieira Neris
EMEB “Haldrey Michelle Bueno” – Profa.
- Vereadora: Alice Lourenço
- Suplente: Sofia Ayala dos Santos
EMEB “Osvaldo Luiz da Silva”
- Vereadora: Emilly Vitória Freitas Ferreira
- Suplente: Pedro Henrique Rodrigues de Oliveira
EMEB “Paulo Azenha”
- Vereadora: Ana Júlia de Oliveira Alborguete
- Suplente: Maria Clara de Oliveira Chagas
E. M. E. F. Salime Abdo – Profª
- Vereador: Bernardo Oliveira de Almeida Pires
- Suplente: Arthur Borelli dos Santos
EMEB Simão Welsh – Prefeito
- Vereadora: Maria Eduarda Marins Zanetti
- Suplente: Elias de Queiroz Gomes
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