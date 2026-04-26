Programa instituído em 1999 pela Câmara visa a estimular a prática de atividades políticas e de cidadania; Serão empossados 11 titulares e 11 suplentes eleitos pelos colegas nas escolas municipais

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A Câmara Municipal de Nova Odessa realiza, nesta quarta-feira, dia 29, às 19 horas, a solenidade de posse dos Vereadores Estudantes para a 23ª legislatura. Serão empossados 11 Vereadores Estudantes titulares e 11 suplentes, todos eleitos pelos seus colegas nas Escolas da Rede Pública Municipal.

O programa Vereadores Estudantes foi instituído em Nova Odessa em 1999 e tem como objetivo estimular a conscientização das crianças da rede municipal sobre o conceito e a prática das atividades políticas e de cidadania.

Durante os “mandatos”, os vereadores estudantes têm a oportunidade de aprender sobre o processo legislativo, sobre o funcionamento do Parlamento e poderão elaborar indicações reais a serem avaliadas pelo Poder Executivo.

“Esse Programa é uma forma excelente de aproximar a Câmara da população de Nova Odessa e de estimular as boas práticas da atividade política”, explica Oséias Jorge, presidente da Câmara Municipal de Nova Odessa. “É uma honra poder apresentar o parlamento às crianças e proporcionar a elas o contato com o trabalho dos vereadores”, completa o presidente.

A sessão solene é aberta ao público e terá transmissão ao vivo pelos canais de comunicação da Câmara.

Os 11 vereadores eleitos para este ano e seus suplentes, são os seguintes:

EMEB Augustina Adamson Paiva-Prof

Vereadora : Sophia Vitória Pereira Martins

: Sophia Vitória Pereira Martins Suplente: Arthur Venzel de Santana

EMEB Almerinda Delegá Delben-Prof

Vereadora : Alice Donato Abdalla

: Alice Donato Abdalla Suplente: Gabriela Muniz Batista

EMEB Alvina Maria Adamson – prof

Vereadora : Ana Luisa Gomes dos Santos

: Ana Luisa Gomes dos Santos Suplente: Lucca Santana Rosa Delmilio

EMEB Avelino Xavier Alves – “Poneis”

Vereadora : Letícia dos Santos Dezembro

: Letícia dos Santos Dezembro Suplente: João Moreira

EMEB Alzira Ferreira Delegá – Prof

Vereador : Heitor Correa Silva

: Heitor Correa Silva Suplente: Yasmin Mirelly Ferraz de Oliveira

EMEB “Dante Gazzetta”

Vereadora : Lorena de Moura Moraes

: Lorena de Moura Moraes Suplente: Luiza Vieira Neris

EMEB “Haldrey Michelle Bueno” – Profa.

Vereadora : Alice Lourenço

: Alice Lourenço Suplente: Sofia Ayala dos Santos

EMEB “Osvaldo Luiz da Silva”

Vereadora : Emilly Vitória Freitas Ferreira

: Emilly Vitória Freitas Ferreira Suplente: Pedro Henrique Rodrigues de Oliveira

EMEB “Paulo Azenha”

Vereadora : Ana Júlia de Oliveira Alborguete

: Ana Júlia de Oliveira Alborguete Suplente: Maria Clara de Oliveira Chagas

E. M. E. F. Salime Abdo – Profª

Vereador : Bernardo Oliveira de Almeida Pires

: Bernardo Oliveira de Almeida Pires Suplente: Arthur Borelli dos Santos

EMEB Simão Welsh – Prefeito

Vereadora : Maria Eduarda Marins Zanetti

: Maria Eduarda Marins Zanetti Suplente: Elias de Queiroz Gomes