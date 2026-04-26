Começam a circular nas redes sociais dados do efeito China nos preços dos carros das montadoras tradicionais. Dois exemplos bastante usados são o do Jeep Compass, que teria caído até R$40.000 de preço e o Nissan Kicks, com queda próximo a R$30.000.

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O chineses chegaram com muita variedade de carros, de elétricos a híbridos chegando aos com motor a combustão.

Mais Efeito China

GWM anuncia Tank 300 PHEV Flex no Salão de Pequim

25 de abril de 2026 – A GWM anuncia neste 25 de abril, durante o Salão de Pequim 2026 (Beijing Auto Show), o lançamento do Tank 300 PHEV Flex, o primeiro híbrido plug-in flex fuel do mundo. Apresentado globalmente na China e disponibilizado simultaneamente para venda no Brasil, o modelo inaugura uma nova etapa da eletrificação automotiva ao combinar, de forma inédita, um powertrain híbrido plug-in com a capacidade de utilização de etanol e gasolina.

O GWM Tank 300 PHEV Flex está disponível na linha 2027 em todas as concessionárias da marca em todo Brasil e no site oficial pelo preço de R$ 342 mil a partir de hoje (25 de abril).

Desempenho híbrido com eficiência avançada

O GWM Tank 300 PHEV Flex chega ao mercado com um conjunto híbrido plug-in de última geração, composto por um motor 2.0 turbo a combustão associado a um motor elétrico conectado ao câmbio de nove marchas, que entregam 394 cv de potência combinada e 750 Nm de torque combinado. A aceleração de 0 a 100 km/h é feita em 6,8 segundos, mantendo o desempenho já reconhecido do modelo.

Mesmo com a introdução da tecnologia flex, os números de potência e torque permanecem inalterados em relação à versão a gasolina. Isso ocorre porque o motor utiliza o ciclo Miller, arquitetura que prioriza a eficiência energética ao reduzir a compressão efetiva e otimizar o uso da energia gerada na combustão. Diferentemente dos motores convencionais do ciclo Otto, nos quais o etanol pode resultar em ganho de potência, no Tank 300 o foco está em extrair o máximo de eficiência de cada unidade de energia consumida. Em termos de consumo, o SUV roda até 18,3 km/l na cidade e 18,8 km/l na estrada com gasolina combinado ao motor elétrico e até 13,1 km/l e 14,1 km/l com etanol nas mesmas condições.

Já a bateria de 37,1 kWh oferece autonomia de até 74 km no modo elétrico pelo padrão Inmetro e até 106 km pelo ciclo WLTP. Em recarga rápida DC, o modelo aceita até 50 kW, permitindo carregar de 30% a 80% em aproximadamente 24 minutos, enquanto em corrente alternada a potência máxima é de 6,6 kW.

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