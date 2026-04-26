A Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste realizou, na noite de quarta-feira (22), a solenidade de entrega do Título de Policial Padrão, em cerimônia no Plenário “Dr. Tancredo Neves”, no Residencial Dona Margarida.

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O evento contou com a presença do vice-prefeito Felipe Sanches, do presidente da Câmara, Júlio César Kifú, do vereador Juca Bortolucci, autor da honraria, e do vereador Cabo Dorigon, além de autoridades das forças de segurança.

A homenagem reconhece profissionais das forças de segurança que se destacaram pelo trabalho em prol da população barbarense, reforçando a valorização da atuação integrada na área da segurança pública.

Time das polícias

Neste ano, foram agraciados o 2º sargento PM Gustavo Araújo Marques, do Corpo de Bombeiros; o GCM Vemerson Fernandes, da Guarda Civil Municipal; o cabo PM Eduardo Henrique Alves Firmino, da Pol Rodoviária; Anderson Concimo Scaranari, da Pol Científica; Danila Nunes de Carvalho, do Instituto Médico Legal (IML); Karina Spada, da Pol Civil; a cabo PM Elisabeth Dayane da Silva Bezerra, da Pol Militar; e o cabo PM Paulo Henrique Fonseca Nebesnyj, da Pol Ambiental.

A entrega das homenagens foi realizada pela 1ª tenente Caroline, da Polícia Rodoviária; pelo delegado Dr. Donizete Braga, da Polícia Civil; pelo capitão Paulo Henrique de Jesus da Silva, da Polícia Militar; pelo 1º tenente PM Carlos Antônio Brustolin, do Corpo de Bombeiros; pelo 1º sargento André Luís, da Polícia Ambiental; pelo comandante Luiz Fernando da Silva, da Guarda Civil Municipal; e pelo Dr. Vicente Von Glehn, representando o IML (Instituto Médico Legal).

A solenidade seguiu a tradição do Legislativo barbarense de reconhecer o empenho, a dedicação e o compromisso dos profissionais que atuam diariamente na proteção da sociedade.