O velório do ex-vereador Major Crivelari em Americana marcou o encontro de gerações de vereadores da cidade. Passaram pela Câmara os veteranos Orestes Camargo Neves, Oswaldo Nogueira, Kim Jorge, Odair Dias, Luciano Correa e Antonio Carlos Sacilotto.

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Da parte dos novatos passaram na despedida Levi Rossi (PRD) e Renan de Ângelo (Podemos).

Velório e morte

Testemunhas contaram ao NM que até poucos meses atrás, Criva mantinha forte atividade com idas à Câmara e circulação na cidade. O câncer o vitimou na segunda-feira, aos 71 anos.

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