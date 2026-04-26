A igreja do Nazareno de Americana reinaugura em novo prédio este domingo. O culto acontece às 9h30 no novo endereço, rua Itaúna no jardim Ipiranga.
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O culto de Reinauguração tem como tema “Tempo de Restauração”. A mensagem do Pastor Maury Medeiros vai abaixo.
Venha viver o recomeço da Nazareno Central de Americana! 🙌
📍 Rua Itaúna, 365 – Jardim Ipiranga
📅 26 de Abril – 09:30h
Não é apenas uma inauguração… é um recomeço cheio de propósito. E você faz parte dessa história!
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