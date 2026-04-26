Juca Jazz- A Orquestra Sinfônica Municipal de Americana, vinculada à Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, se apresenta na próxima quinta-feira, dia 30, no Teatro Municipal Lulu Benencase, em comemoração aos 10 anos de atividade do JJ. O evento começa às 20h e tem entrada solidária, com a doação de 1 kg de arroz ou feijão para famílias atendidas pelo Fundo Social de Solidariedade. O Teatro Lulu Benencase fica na Rua Gonçalves Dias, 696, no bairro Jardim Girassol. Os ingressos estão disponíveis em www.ingressodigital.com.

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O concerto comemorativo será conduzido pelo maestro Álvaro Peterlevitz, com a Orquestra Sinfônica de Americana, Americana Jazz Big Band, Gustavo Spínola e participação dos convidados Corda Coral de Americana “Maestrina Marilia Andrade”, sob a regência de Ana Paula Rotger e dos músicos Raquel Odara, Manda Moraes, Lucas Pavan e DJ Viny Blanco.

Clássicos do jazz, da música brasileira e composições autorais compõem o repertório elaborado para encantar o público. O evento integra a programação oficial do International Jazz Day, promovido pela Unesco e pelo Herbie Hancock Institute of Jazz, com participação de mais de 190 países em celebrações simultâneas ao redor do mundo, e celebra o Dia Municipal do Jazz.

O evento no Teatro tem realização de Juca Jazz, Juarez Godoy Arte e Cultura e Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo.

“A Orquestra Sinfônica Municipal novamente apresenta todo seu talento e profissionalismo em um concerto especial, desta vez em comemoração aos 10 anos do Juca Jazz. Será uma noite memorável com o encontro de diversos artistas de Americana e região no palco do nosso Teatro Municipal e a população está convidada a participar e a praticar a solidariedade, com a doação de 1 kg de arroz ou feijão para famílias que mais precisam”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

JUCA JAZZ

Idealizado pelo fotógrafo e produtor cultural Juarez Godoy, ao longo de seus 10 anos de existência, o movimento Juca Jazz tem sido um importante fomentador da cena musical regional, criando oportunidades de trabalho para centenas de músicos e oferecendo ao público acesso à música de altíssima qualidade.

Mais do que apresentações, o Juca Jazz atrai fãs do gênero, desperta o interesse de jovens e contribuiu para a elevação dos padrões das manifestações culturais e de entretenimento na região. Seus eventos têm papel fundamental na formação de plateias e no fortalecimento da valorização da arte musical. É, de fato, uma pequena revolução cultural no interior paulista.

O Juca Jazz celebra o jazz em suas múltiplas vertentes: música instrumental, blues, choro, bossa nova, frevo e, claro, o próprio jazz — estilos icônicos que unem tradição, criatividade e técnica, contando com a atuação de grandes músicos do Brasil e especialmente da Região Metropolitana de Campinas e cidades vizinhas, reconhecidos como verdadeiros celeiros de talentos musicais.

Com mais de 120 eventos realizados e participação oficial, desde 2017, no International Jazz Day — iniciativa global promovida pela Unesco e pelo Herbie Hancock Institute of Jazz — o movimento Juca Jazz conquistou reconhecimento da crítica, da imprensa e do público.

Recebeu todas as premiações e honrarias oficiais do município. E, como marco de sua relevância, inspirou a criação do Dia Municipal do Jazz, instituído oficialmente em Americana no ano de 2018.