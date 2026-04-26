Era para ser uma noite de sábado (25) cheia de glamour em um salão de baile de Washington onde estava Donald Trump, mas o ambiente foi interrompido por disparos que fizeram com que os convidados se jogassem no chão e que o presidente dos Estados Unidos fosse evacuado pelo pessoal de segurança.

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Momentos depois do que pareciam disparos, ouviram-se gritos de “Não se levantem!” e “Ao chão!”, enquanto os convidados, entre eles correspondentes, funcionários da administração Trump e alguns membros de seu gabinete, se protegiam.

Em meio ao caos, o presidente foi rapidamente cercado por agentes do Serviço Secreto, com as armas em punho, e retirado rapidamente do palco, sendo levado por uma cortina nos bastidores enquanto a multidão se abaixava em estado de choque.

Trump e atentados

Durante a campanha de 2024, Presidente Trump foi alvo de 2 atentados. Em um deles, o mais grave, a bala acertou a orelha dele.

A música parou e os presentes, vestidos com trajes de gala e smokings, permaneceram em silêncio enquanto os agentes se aglomeravam ao redor das mesas e sobre os convidados no chão do enorme salão de baile do hotel Hilton em Washington, o mesmo onde o presidente Ronald Reagan sobreviveu a uma tentativa de assassinato 45 anos antes.

“Foram ouvidos disparos lá em cima”, disse Mehmet Oz, administrador dos Centros de Serviços de Medicare e Medicaid de Trump, enquanto era evacuado pelos serviços de segurança.

Também foi visto saindo apressadamente do salão de baile o secretário de Saúde e Serviços Humanos, Robert F. Kennedy Jr., cujo tio, o presidente John F. Kennedy, foi morto por um assassino em Dallas, Texas, em 1963.

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