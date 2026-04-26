Autarquia já percorreu 188 quilômetros de rede e identificou 288 vazamentos ocultos no primeiro mês de trabalho inédito contra perdas de água

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana já percorreu 188,4 quilômetros de redes de abastecimento e identificou 288 vazamentos não aparentes entre os dias 17 de março e 20 de abril, no primeiro mês da força-tarefa inédita de combate a perdas de água no município.

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A ação integra o programa DAE em Ação pela Água, dentro da Operação Perda Mínima, e tem como objetivo localizar vazamentos subterrâneos que normalmente passam despercebidos por longos períodos, causando desperdício contínuo de água tratada e impacto no sistema de distribuição.

Os trabalhos foram iniciados pelos bairros atendidos pelos Centros de Reservação São Roque (CR-08) e Parque Gramado (CR-16), regiões estratégicas dentro do planejamento técnico definido pela autarquia.

Entre os bairros com maior número de ocorrências localizadas até o momento estão Jardim Paz (42), Parque da Liberdade (35), Parque das Nações (30), Morada do Sol (25), Jardim da Balsa II (24), Parque Gramado (15), Parque São Jerônimo (13) e Mário Covas III (11).

Segundo o superintendente do DAE, Fábio Renato de Oliveira, o trabalho representa uma mudança importante na forma de enfrentar as perdas no município. “Estamos atuando de forma preventiva e inteligente. Agora conseguimos localizar e corrigir vazamentos antes mesmo que eles se tornem aparentes. É um passo muito importante na redução de perdas de água e no aumento da eficiência do sistema. Trata-se de um trabalho inédito em Americana, que vai avançar por toda a cidade”, destacou.

Equipes do DAE

As equipes utilizam equipamentos específicos, como geofones e hastes de escuta, capazes de identificar ruídos característicos de vazamentos ocultos na rede. Após a confirmação técnica, os pontos são sinalizados e encaminhados para reparo, que pode incluir a substituição de ramais e intervenções com Método Não Destrutivo (MND), reduzindo impactos no pavimento e no trânsito.

Além da pesquisa de vazamentos, o trabalho também inclui verificação de pressão da água em pontos estratégicos da rede e, em alguns casos, em imóveis onde o cavalete fica na parte interna da residência. Nessas situações, pode ser necessário o acesso das equipes ao local.

O DAE orienta que os moradores recebam apenas profissionais devidamente uniformizados, com crachá de identificação e veículos caracterizados. Em caso de dúvidas, a população pode entrar em contato pelos canais oficiais da autarquia.

As ações intensivas serão realizadas em todo o sistema de distribuição de Americana, que conta com cerca de 1.180 quilômetros de redes de água, reforçando o compromisso do município com a redução de perdas, modernização do sistema e segurança hídrica.