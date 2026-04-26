Nesse cenário de mudança, o Caribe, e especialmente a Riviera Maya, se posiciona como um dos destinos mais escolhidos por sua capacidade de unir natureza, sofisticação e hospitalidade de alto nível. Os casamentos de destino vivem um momento de redefinição. Longe dos grandes salões e das cerimônias tradicionais, os casais buscam hoje celebrações que combinem design e experiências personalizadas.

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O novo luxo se expressa de forma mais sensorial: cerimônias ao entardecer, cenários que dialogam com o ambiente e um planejamento que prioriza a experiência completa tanto dos noivos quanto dos convidados. Nesse contexto, a viagem deixa de ser um complemento para se tornar o coração da celebração.

Dentro dessa tendência, propostas como as do Hard Rock Hotel Riviera Maya acompanham a evolução do segmento com uma oferta que coloca o foco na personalização e na curadoria de cada detalhe. Com locações à beira-mar, jardins tropicais e espaços versáteis, o hotel permite adaptar cada celebração ao estilo do casal, desde encontros intimistas até eventos de maior porte.

A abordagem integrada é um dos grandes diferenciais: planejamento sob medida com especialistas certificados, propostas gastronômicas de nível internacional e experiências complementares que ampliam o conceito de casamento para uma estadia completa. Nesse sentido, também ganham destaque promoções como “Case-se durante a semana”, que oferecem benefícios adicionais para celebrações realizadas de segunda a quarta-feira, incluindo incentivos para grupos, upgrades para os noivos, experiências de bem-estar e propostas especiais para otimizar cada etapa do evento.

Tendências que definem o rumo no Caribe

Entre as principais tendências, destacam-se os casamentos intimistas e a busca por propostas mais descontraídas. As estéticas evoluem para linhas mais orgânicas, com decorações que integram elementos naturais e uma atenção especial aos detalhes.

Além disso, cresce o interesse por celebrações prolongadas ao longo de vários dias, em que cada momento agrega valor à experiência geral. Nesse cenário, o Hard Rock Hotel Riviera Maya consolida seu posicionamento como um destino chave para quem busca um casamento que combine ambiente, serviço e uma narrativa contemporânea de luxo.

Os casamentos de destino já não seguem um formato único, mas sim uma forma de celebrar que coloca no centro a experiência, a emoção e a possibilidade de criar memórias que vão além do evento em si.

Sobre a Hard Rock® International

A Hard Rock International (HRI) é uma das empresas mais reconhecidas globalmente, com presença em mais de 70 países e 265 unidades licenciadas ou administradas, incluindo hotéis, cassinos, Rock Shops®, casas de shows ao vivo e cafés. Em 2020, a HRI lançou a Hard Rock Digital, uma joint venture voltada a apostas esportivas on-line, apostas esportivas físicas e jogos pela internet.

A partir de uma guitarra de Eric Clapton, a Hard Rock construiu a maior e mais valiosa coleção de memorabilia musical autêntica do mundo, com mais de 86 mil peças exibidas em suas unidades. Em 2022, os Hard Rock Hotels foram reconhecidos como a marca número um em Satisfação Excepcional do Hóspede pelo segundo ano consecutivo entre os hotéis de luxo, segundo o Estudo de Satisfação de Hóspedes de Hotéis da América do Norte da J.D. Power. Este foi o quarto ano consecutivo em que a marca figurou entre as melhores da categoria.

A HRI é a primeira empresa privada de jogos a ser reconhecida como a Melhor Empresa Administrada dos EUA pela Deloitte Private e pelo The Wall Street Journal, pel

o segundo ano. A Hard Rock também foi homenageada pela Forbes como uma das Melhores Empresas para Mulheres, Diversidade e Novos Graduados, além de uma das Melhores Grandes Empregadoras nos setores de Viagens, Lazer, Jogos e Entretenimento. Em 2021, os Hard Rock Hotels & Casinos conquistaram o primeiro lugar na Pesquisa de Satisfação de Executivos do setor de jogos de cassino, realizada pela Bristol Associates Inc. e pela Spectrum Gaming Group, em seis dos últimos sete anos.